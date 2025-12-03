Cómo es el Nissan Kait, el SUV que llegará a la Argentina para competir contra Volkswagen Tera

Reemplazará al Nissan Kicks Play como el SUV más barato de la marca. Ya tiene fecha de llegada en 2026.

Nissan vuelve a mover el tablero de los SUV compactos en la región con el lanzamiento en Brasil del nuevo Nissan Kait , un modelo desarrollado para ser la puerta de entrada a la familia SUV de la marca. Fabricado en Río de Janeiro y con llegada prevista a la Argentina para el segundo trimestre de 2026 , este crossover del segmento B se posicionará por debajo del nuevo Kicks (que desembarca próximamente) y apunta de lleno a rivales como el Volkswagen Tera y otros exponentes del mismo tamaño.

El modelo nace como reemplazo directo del Kicks Play , la variante regional de la primera generación del Kicks. Conserva la plataforma V y buena parte de la estructura, pero introduce un rediseño profundo y una propuesta estética alineada con lo nuevo de la marca a nivel mundial.

Otro punto clave es el origen industrial. El Nissan Kait se producirá en el complejo de Resende , en el estado de Río de Janeiro, la misma planta donde se arma el nuevo Kicks. Allí la compañía realizó una inversión de 540 millones de dólares para modernizar procesos, sumar robots y preparar la línea que abastecerá a más de 20 mercados de Latinoamérica, entre ellos el argentino.

En cuanto a medidas, el SUV mantiene proporciones conocidas: mide 4,30 metros de largo, 1,76 m de ancho, 2,62 m de distancia entre ejes y ofrece un baúl de 432 litros, cifras que lo ubican en el corazón del segmento B. Con ese tamaño, el Nissan Kait competirá con modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian, Chevrolet Sonic y, especialmente, con el Volkswagen Tera, el referente que la propia marca presenta como rival directo.

Cómo será el Nissan Kait que llegará a la Argentina

En materia de diseño, el frente del Nissan Kait estrena una gran parrilla enmarcada por un aplique oscuro y por ópticas principales más delgadas, que se extienden hacia los laterales y le dan una impronta más ancha.

Uno de los rasgos más llamativos son las luces tipo DRL en disposición triple, ubicadas en un módulo separado dentro del paragolpes. Ese recurso, ya visto en otros SUV modernos, le aporta al Nissan Kait una firma lumínica propia y lo acerca a lo que ofrecen los competidores más modernos, entre ellos el Tera.

El interior del Nissan Kait seguirá la base del Kicks Play, pero con algunos retoques en materia de diseño y equipamiento. Se espera un tablero con pantalla central tipo tablet integrada, instrumental mixto con display digital y comandos físicos para el climatizador. También se prevén nuevas texturas, tapizados mejorados y una consola central adaptada a las necesidades de conectividad actual, con soporte para Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

A nivel confort, se espera que el equipamiento replique o mejore lo conocido en el Kicks Play, con ítems como encendido por botón, volante multifunción, control de crucero y múltiples puertos USB.

Motor y seguridad del Nissan Kait

Oficialmente, Nissan sólo habló de un “tren motriz probado y confiable” para el Nissan Kait, lo que prácticamente confirma el uso del ya conocido motor naftero 1.6 de cuatro cilindros que entrega 120 CV y se combina con una caja automática CVT. Se trata del mismo conjunto mecánico presente en varios modelos de la marca, valorado por su consumo contenido y mantenimiento sencillo.

En Brasil se especula, además, con la posibilidad de que más adelante se sume una opción turbonaftera 1.0 de tres cilindros, compartida con el nuevo Kicks y el Renault Kardian. Esa alternativa permitiría ofrecer versiones más potentes y eficientes, algo que le daría al Nissan Kait más herramientas frente al avance de los SUV con motores turbo en el mismo segmento.

Nissan Kait Nissan Kait. Nissan

En seguridad, el uso de la plataforma del Kicks Play abre la puerta a una dotación interesante para un SUV de entrada de gama. Se mencionan seis airbags y un paquete de ADAS con frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, monitor de visión periférica, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y luces altas automáticas.

De todos modos, los detalles de versiones, equipamiento cerrado y configuración para el mercado argentino se conocerán más cerca del lanzamiento local, previsto para el segundo trimestre de 2026.