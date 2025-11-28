Nissan Kicks 0 kilómetro cuál es el precio actualizado del exitoso SUV

Es uno de los SUV más elegidos: se destaca por su diseño moderno y seguridad. Cuál es el precio que fijó la terminal este mes para este modelo.

Dentro del segmento de los SUV chicos, el Nissan Kicks se consolidó como una de las alternativas más equilibradas del mercado argentino. Su diseño moderno, el interior cómodo y un paquete de seguridad completo le permitieron sostener un buen volumen de ventas en una categoría donde cada mes aparecen nuevas propuestas. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

El modelo llega importado desde Brasil con un motor naftero 1.6 de 120 CV y tracción delantera, con transmisión manual de cinco marchas o automática CVT. Esa combinación apunta a un uso urbano eficiente , sin complicaciones de mantenimiento y con consumos aceptables en ciudad.

En equipamiento, la gama Kicks Play destaca con seis airbags de serie , control de estabilidad (ESP), asistencia al arranque en pendiente, pantalla táctil, conectividad completa y asistencias a la conducción según la versión. Por eso, aunque enfrente rivales fuertes, sigue siendo un jugador firme dentro del segmento B contra competidores como Chevrolet Tracker y Volkswagen T-Cross, por citar unos ejemplos.

Nissan Kicks: así son sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) publicó su último informe y, dentro del segmento SUV, el Nissan Kicks mantiene un lugar estable en los patentamientos. A octubre 2025, estos son los modelos que lideran el ranking nacional:

Top 10 SUV más patentados en Argentina en 2025 (enero-octubre):

Toyota Corolla Cross – 17.203 unidades Chevrolet Tracker – 16.115 Volkswagen Taos – 15.570 Peugeot 2008 – 14.071 Ford Territory – 12.166 Jeep Compass – 9.851 Volkswagen T-Cross – 9.225 Citroën C3 Aircross – 6.898 Toyota SW4 – 5.525 Nissan Kicks – 5.133

Nissan Kicks interior Así es el interior del Nissan Kicks que se comercializa en Argentina. Nissan

En lo que respecta al mercado general, octubre cerró con 51.982 unidades patentadas, un 7,6% menos que septiembre, pero 16,9% más que el mismo mes de 2024. El acumulado enero-octubre llega a 552.484 vehículos 0 km, un 55,1% más que en 2024.

La nueva Kicks Play llega para competir contra VW y Chevrolet

Nissan prepara la llegada de la nueva Kicks, una generación que apuntará directamente a dos pesos pesados del segmento: Volkswagen T-Cross y Chevrolet Tracker. La marca japonesa buscará subir su propuesta en diseño, multimedia y asistencia a la conducción con un modelo más moderno y alineado a los estándares globales.

Aunque todavía no se confirmó la mecánica, se especula con la incorporación del motor 1.0 turbo de 125 CV -el mismo que usa Renault Kardian- combinado a una caja automática de doble embrague. Esa configuración la pondría en línea con la tendencia actual de motores más eficientes y de menor cilindrada que ya domina el segmento.

nissan kicks 2026 1 Nissan Kicks 2026, la nueva gama que está por llegar a Argentina. Nissan

Además, la segunda generación llegará con un argumento clave: la seguridad. En las últimas pruebas de Latin NCAP, el nuevo Kicks obtuvo 90% de protección de adultos, 92% en protección infantil y 85% en asistencias, un diferencial que Nissan buscará capitalizar cuando ambas generaciones convivan en los concesionarios argentinos.

Versiones y características del Nissan Kicks Play

El Nissan Kicks se ofrece en cuatro versiones en Argentina, todas con motor 1.6 de 120 CV, tracción delantera y distintos niveles de equipamiento.

Kicks Sense MT : caja manual de 5 marchas, llantas de 16”, pantalla de 7”, Android Auto/CarPlay, ESP y asistencia en pendiente.

caja manual de 5 marchas, llantas de 16”, pantalla de 7”, Android Auto/CarPlay, ESP y asistencia en pendiente. Kicks Advance CVT : agrega transmisión automática CVT, faros LED, volante multifunción en cuero, cámara trasera y sensor de estacionamiento.

agrega transmisión automática CVT, faros LED, volante multifunción en cuero, cámara trasera y sensor de estacionamiento. Kicks Advance Plus CVT : suma llantas de 17”, climatizador, cargador inalámbrico, arranque por botón y pantalla Nissan Connect de 8”.

suma llantas de 17”, climatizador, cargador inalámbrico, arranque por botón y pantalla Nissan Connect de 8”. Kicks Exclusive CVT : tope de gama con audio Bose Personal Plus, cámara 360°, alerta de punto ciego, tráfico cruzado, sensores delanteros y techo bitono.

Cuánto sale un Nissan Kicks en noviembre 2025

Luego del aumento aplicado por la terminal del 7,5%, estos son los precios del Nissan Kicks en noviembre 2025: