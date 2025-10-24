Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es uno de los SUV más patentados y seguros de Argentina. Cuál fue el precio que fijó la terminal este mes para este modelo.

El segmento de los SUV es uno de los más importantes en el mercado argentino y uno de los modelos que más se destaca es Volkswagen T-Cross , reconocido por tener una gran valoración de seguridad y una interesante relación precio-calidad con respecto a sus prestaciones ¿Cuál es su valor actualizado en octubre 2025?

Volkswagen T-Cross , SUV para el segmento B (chico) ya lleva seis años de trayectoria en la Argentina: su primera versión debutó en 2019 y en junio de este año recibió su última actualización con la versión tope de gama conocida como “ extreme ”, una edición especial en la que se renovó su interior y agregó el servicio multimedia VW Connect.

Este modelo se ofrece con cinco configuraciones en nuestro país: uno sólo viene equipado con caja manual y el resto con transmisión automática CTV . Además, Volkswagen T-Cross es reconocido en materia de seguridad vial por haber logrado una valoración de 5 estrellas en las pruebas realizadas por Latin NCAP , organismo que se dedica a evaluar la seguridad de los autos en América Latina.

Volkswagen T-Cross: sus patentamientos en 2025

Volkswagen T-Cross figura entre los 10 SUV más patentados del mercado argentino en los primeros nueve meses de 2025, según el reporte que mensualmente entrega la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

T Cross VW T-Cross, uno de los SUV más patentados del mercado local. VW Argentina

El detalle de los SUV más patentados hasta ahora en 2025 es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades Chevrolet Tracker - 14.574 Volkswagen Taos - 14.419 Peugeot 2008 - 12.801 Ford Territory - 10.441 Jeep Compass - 8.958 Volkswagen T-Cross: 8.742 Jeep Renegade - 8.174

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Volkswagen T-Cross: 5 estrellas en seguridad

El Volkswagen T-Cross obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Latin NCAP, el programa que evalúa los autos vendidos en América Latina. El resultado destaca el buen desempeño del SUV en protección para adultos y niños, así como la incorporación de tecnologías que ayudan a prevenir accidentes, un aspecto cada vez más valorado por los conductores argentinos.

Interior T.Cross Highline Volkswagen T-Cross demostró seguridad en su interior durante las pruebas de Latin NCAP. VW Argentina

En las pruebas de impacto frontal, lateral y lateral de poste, el T-Cross mostró una estructura estable y una protección considerada buena o adecuada para todas las zonas críticas del cuerpo. También se destacó en la protección infantil, con un excelente desempeño de los sistemas de retención para niños y una correcta instalación de las sillas de seguridad.

El modelo alcanzó además buenos resultados en asistencia a la seguridad, con control electrónico de estabilidad (ESC), frenos ABS, seis airbags y alerta de cinturón en todas las plazas. Algunas versiones tope de gama suman frenado autónomo de emergencia (AEB), lo que refuerza su perfil como uno de los SUV compactos más seguros del mercado regional.

Para el mercado argentino, esta calificación consolida al T-Cross como una de las opciones más confiables dentro de su segmento. Fabricado en Brasil y con un equipamiento de seguridad completo desde las versiones base, el modelo combina diseño urbano, confort y un nivel de protección que lo posiciona entre los referentes de su categoría.

Volkswagen T-Cross: versiones y características

El Volkswagen T-Cross se ofrece en cinco configuraciones en el mercado argentino, con opciones que van desde una versión manual hasta la tope de gama Extreme, todas con diferentes niveles de confort, tecnología y seguridad.

Volkswagen T-Cross Volkswagen T-Cross. Prensa Volkswagen

T-Cross Trendline 170 TSI MT: versión de entrada con motor 1.0 turbo de 101 CV y caja manual de 5 marchas. Trae llantas de aleación de 16″, tablero digital de 8″, pantalla multimedia VW Play, control de velocidad crucero, sensores traseros, volante multifunción en cuero, control de presión de neumáticos y frenado autónomo de emergencia con detector de peatones.

T-Cross Trendline 200 TSI AT: mantiene el mismo equipamiento base pero suma motor 1.0 turbo de 116 CV con caja automática CVT, faros LED delanteros, ópticas traseras renovadas, seis parlantes, levas al volante, puertos USB-C traseros y apoyabrazos central delantero.

T-Cross Comfortline 200 TSI AT: pensada para un mayor confort, agrega llantas de 17″, acceso y arranque sin llave, cámara de visión trasera, cargador inalámbrico, climatizador automático, frenos a disco en las cuatro ruedas y tapizados ecológicos. Mantiene el motor 200 TSI con caja automática de 6 marchas.

T-Cross Highline 200 TSI AT: sube el nivel con tablero digital de 10″, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada, espejos rebatibles eléctricos y luz ambiental interior.

T-Cross Extreme 200 TSI AT MY26: versión tope de gama con diseño exclusivo y detalles en negro o naranja. Suma tapizados en cuero “Extreme”, techo bitono, neumáticos Seal Inside, barras y espejos negros, VW Connect, VW Play Conectada, control crucero adaptativo y frenado autónomo con detector de peatones.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en octubre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 5%, estos son los precios del Volkswagen T-Cross en octubre 2025: