Concesionarias de Neuquén: la buena noticia para comprar un auto cero kilómetro en 2026

El municipio de Neuquén realizó un anuncio que puede impactar directamente en el bolsillo de los consumidores que quieren comprar un auto cero kilómetro.

En una visita que dejó importantes definiciones para el sector automotor, representantes de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA) anticiparon una buena noticia que podría impactar directamente en el bolsillo de los consumidores. Según el anuncio , el municipio de Neuquén eliminará dos tasas locales a partir de enero de 2026, lo que podría traducirse en una baja concreta en el precio de los autos 0 km.

La confirmación llegó durante una serie de charlas brindadas por ACARA a concesionarias locales, con la participación del secretario de Finanzas del municipio , Fernando Schpolianski, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce. Desde la entidad se indicó que los impuestos a eliminar son la tasa de deforestación y la tasa de residuos urbanos. Se trata de dos tributos que habían sido sancionados en un contexto de emergencia y con una vigencia de dos años, para beneficiar a los concesionarios locales.

La medida fue celebrada por el sector, que ve en la reducción impositiva una oportunidad concreta para bajar los precios de los vehículos y reactivar aún más el mercado.

VENTA DE AUTOS 0KM.webp

"Eso es muy importante para nuestro sector y para todos", destacó el presidente de ACARA, Sebastián Beato, quien al mismo tiempo remarcó que una medida de este tipo podría traducirse en una baja en el precio de los autos 0 km. "La verdad que nos pone contentos poder venir a las provincias y escuchar a los funcionarios cuando hablan de bajar impuestos", agregó.

Desde la asociación explicaron que los impuestos están incluidos en el precio final de los vehículos, por lo que cualquier reducción en la carga impositiva impacta directamente en el valor que paga el consumidor. "Si el impuesto se saca, va a haber un empresario que lo va a tener que descontar del valor de venta. Si lo descuenta, va a haber más posibilidades de poder vender", señaló la autoridad de ACARA.

autos usados.jpg Cayó la venta de autos usados.

Panorama actual y proyecciones

En cuanto al análisis de coyuntura, el representante de ACARA advirtió que el sector automotor viene transitando un año sólido, con una recuperación sostenida tanto en el segmento de autos 0 km como en el mercado de usados, especialmente en la provincia de Neuquén.

"Venimos de un año muy bueno. Arrancamos con 62.000 unidades en enero y desde ahí nunca bajamos las 50.000 unidades mensuales", detalló Beato. Con esa tendencia, proyectan cerrar el 2025 con alrededor de 600.000 unidades patentadas, una cifra que consideran significativa no solo para el rubro, sino también para la economía nacional.

Además, desde la entidad se mostraron optimistas respecto al crecimiento del sector a mediano plazo. "Creemos que vamos a tener un crecimiento aproximado del 15% al 20% anual en 2026", estimó, destacando el ingreso de nuevas marcas -especialmente chinas- y nuevos modelos de firmas tradicionales.

autos baja de impuestos

Más allá de los números, el mensaje fue claro: el desarrollo del sector está directamente vinculado al empleo y al crecimiento económico. "Nosotros no somos políticos, no nos queremos meter en la parte política. Somos empresarios, formadores de fuente de empleo. Si nuestro negocio crece, crece la fuente de empleo. Si crece la fuente de empleo, crecen los aportes y crece un país. Esa es la idea que nosotros tenemos", sintetizó Beato, en declaraciones a Canal 7.

Las concesionarias locales recibieron con entusiasmo tanto el balance como las proyecciones compartidas por ACARA, en un escenario que parece abrir una ventana de oportunidades para consumidores, empresarios y trabajadores del sector.