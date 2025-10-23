Guía de precios en octubre 2025: cuánto salen todos los autos chinos que se venden en Argentina

El mapa completo de los vehículos importados de las marcas chinas, con precio por modelo.

Los autos chinos dejaron de ser una curiosidad para transformarse en una oferta estable y diversa: citycars eléctricos, SUV familiares, pickups y hasta camiones livianos. Detrás hay conglomerados gigantes —muchos con alianzas europeas— y una expansión fuerte en posventa, garantías y financiamiento. Esta guía práctica ordena el mercado marca por marca y modelo por modelo .

La marca es líder global en electrificación y fabricación de baterías, con foco en la eficiencia y costos contenidos. Su estrategia local se apoya en urbanos eléctricos y SUV con sistemas híbridos de baja demanda de combustible. Suele destacarse por consumos reales bajos y buen equipamiento de seguridad activa.

Dolphin Mini : hatchback 100% eléctrico urbano (5 puertas), tamaño chico, ideal para ciudad; prioriza bajo costo por kilómetro y maniobrabilidad.

Dolphin Mini GL : US$22.990

Dolphin Mini GS : US$23.990

: urbano (5 puertas), tamaño chico, ideal para ciudad; prioriza bajo costo por kilómetro y maniobrabilidad. : US$22.990 : US$23.990 Yuan Pro : SUV compacto eléctrico , cinco plazas, baúl correcto; pensado como primer SUV a batería para uso familiar.

Yuan Pro GL: US$29.990

Yuan Pro GS: US$30.990

: , cinco plazas, baúl correcto; pensado como primer SUV a batería para uso familiar. US$29.990 US$30.990 Song Pro DM-i: SUV mediano híbrido enchufable (PHEV); combina motor térmico con eléctrico para autonomía extendida y consumos muy contenidos.

Song Pro GL: US$34.990

Song Pro GS: US$36.990

byd-song-pro-dmi-argentina-2025 BYD Song Pro DM-i.

BAIC (importador: Adachi Motors)

Uno de los grupos históricos de Beijing, con gama amplia: SUV urbanos, 4x4 de chasis y sedanes, incluidas versiones eléctricas. Apuesta por diseño sobrio y robustez mecánica, con variantes 4x4 reales en la familia BJ.

Baic bj30

X35 : SUV compacto de entrada de gama; práctico para uso diario, buen despeje. Motor 1.5 turbo, 150 CV, 11,2 segundos de 0 a 100 km/h, caja automática CVT.

Fashion: US$25.500

Fashion Plus: US$27.200

Luxury: US$28.200

: de entrada de gama; práctico para uso diario, buen despeje. Motor 1.5 turbo, 150 CV, 11,2 segundos de 0 a 100 km/h, caja automática CVT. US$25.500 US$27.200 US$28.200 X55 / X55 Plus : SUVs compactos ; diseño de vanguardia, motor 1.5 de 183 CV y aceleración de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. El Plus suma look más moderno y equipamiento de confort/seguridad.

X55 II Luxury: US$39.700

X55 II Plus: US$54.700

: ; diseño de vanguardia, motor 1.5 de 183 CV y aceleración de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos. El Plus suma look más moderno y equipamiento de confort/seguridad. US$39.700 US$54.700 BJ30: un SUV del segmento C con versiones 4x2 y 4x4. Tiene un motor 1.5 turbonaftero (156 CV), combinado con un uno eléctrico (174 CV) que cuando trabajan combinados entregan 330 CV.

BJ30 Hybrid 4x2: US$35.800

BJ30 Hybrid 4x4: US$45.700

con versiones 4x2 y 4x4. Tiene un motor 1.5 turbonaftero (156 CV), combinado con un uno eléctrico (174 CV) que cuando trabajan combinados entregan 330 CV. US$35.800 US$45.700 BJ40 Plus: todoterreno con motor 2.0 de 221 CV con enfoque off-road (chasis robusto, reductora según versión); el BJ40 es el ícono aventurero de la marca.

BJ40 3 ptas :US$61.300

BJ40 Plus: US$63.900

con enfoque (chasis robusto, reductora según versión); el BJ40 es el ícono aventurero de la marca. :US$61.300 US$63.900 BJ60: un todoterreno híbrido de alto nivel, con motor de 263 CV. Sistema de tracción inteligente con tres bloqueos de diferencial.

BJ60 Mild Hybrid : US$78.600

de alto nivel, con motor de 263 CV. Sistema de tracción inteligente con tres bloqueos de diferencial. : US$78.600 U5 Plus : sedán compacto orientado a flotas y familias que buscan baúl grande. Precio: US$25.600

: orientado a flotas y familias que buscan baúl grande. Precio: US$25.600 EU5: sedán 100% eléctrico, con una potencia de 120 kw y una aceleración de 8,8 segundos. Precio: US$28.900.

EU5 Plus: US$48.700

Baic EU5 Baic EU5.

Chery (importador: Grupo Corven)

Pionera entre las marcas chinas en el país. Evolucionó fuerte en calidad percibida y seguridad, y hoy se concentra en SUV con trenes motrices electrificados para bajar consumos.

chery-tiggo2-pro-max-2025-2 Luego de un restyling, la segunda generación del Chery Tiggo 2 Pro Max ofrece buenos elementos de seguridad y confort de serie desde su versión base.

Tiggo2: SUV del segmento B c on dimensiones compactas: 4.200 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.570 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.550 mm. Motor 1.5 de 4 cilindros y 116 CV.

Tiggo2 Pro Max MT Confort: US$25.000

Tiggo2 Pro Max CVT Confort: US$27.500

on dimensiones compactas: 4.200 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.570 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.550 mm. Motor 1.5 de 4 cilindros y 116 CV. US$25.000 US$27.500 Tiggo4 Hybrid : SUV compacto híbrido (HEV), ideal para ciudad con consumo contenido. Precio: US$33.500

: (HEV), ideal para ciudad con consumo contenido. Precio: US$33.500 Tiggo7 Pro Hybrid : SUV mediano híbrido , más espacio y confort; pensado para familia y ruta. Precio: US$35.600

: , más espacio y confort; pensado para familia y ruta. Precio: US$35.600 Tiggo8 Pro Luxury: SUV de alta gama con 7 plazas. Motor naftero de 1.6 litros turboalimentado de 186 CV a 5.500 rpm. Transmisión automática de doble embrague y 7 marchas.

Tiggo8 Pro Luxury: US$49.600

Chery Tiggo 7 Pro Max

Haval (importador: Great Cars)

Submarca de Great Wall enfocada exclusivamente en SUV. Se distingue por diseño actual, buen nivel de equipamiento y una puesta a punto orientada al confort.

Haval H6 HEV (5).jpg Haval H6 HEV.

H6 : SUV mediano , buque insignia; espacio generoso, dispone de versiones con ayudas a la conducción.

H6 2WD : US$36.500

H6 4WD : US$39.900

H6 GT 4WD : US$44.400

H6 HEV Deluxe : US$33.500

H6 HEV Supreme : US$35.500

: , buque insignia; espacio generoso, dispone de versiones con ayudas a la conducción. : US$36.500 : US$39.900 : US$44.400 : US$33.500 : US$35.500 Jolion: SUV compacto; motor 1.5 de inyección directa turboalimentado, transmisión automática de doble embrague. Baúl correcto y buen precio/equipamiento.

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

Jolion 1.5 DCT Supreme: US$33.000

Jolion Pro HEV Deluxe: US$28.990

Jolion Pro HEV Supreme: US$30.990

Haval Jolion HEV (2).jpg Haval Jolion HEV.

Great Wall Motors (importador: Great Cars)

Histórica en pickups y 4x4, sumó la línea eléctrica urbana ORA y la división Tank como todoterreno duro. Combina imagen aventurera con opciones para trabajo.

Ora 03 (2).jpg Ora 03.

Ora : hatchback 100% eléctrico de estilo retro, pensado para ciudad. Tiene un estilo muy similar al VV Escarabajo del siglo XXI.

Ora 03 Deluxe: US$31.000

: de estilo retro, pensado para ciudad. Tiene un estilo muy similar al VV Escarabajo del siglo XXI. US$31.000 Poer : pickup mediana cabina doble, apta trabajo/uso familiar, buenas capacidades de carga. Motor Diesel Common Rail VGT de 161 CV.

Poer Elite 2WD : US$28.730

Poer Elite 4WD : US$32.697

Poer 4WD Super Luxury : US$41.990

: cabina doble, apta trabajo/uso familiar, buenas capacidades de carga. Motor Diesel Common Rail VGT de 161 CV. : US$28.730 : US$32.697 : US$41.990 Tank: SUV 4x4 montado sobre un chasis de largueros como el de las pickups: altas capacidades off-road con estética sobria. Motor naftero 2.0 turbo de 217 CV, asociado con una transmisión automática de 8 velocidades de ZF. Precio: US$51.900

GWM Tank 300 GWM Tank 300, el 4x4 que ofrece una garantía de hasta 1 millón de kilómetros. Foto: GWM.

Changan (importador: Grupo Antelo)

Uno de los fabricantes más antiguos de China. En el país apuesta por SUV con buena relación precio/equipamiento y cabinas bien terminadas para el segmento.

Changan CS55 Plus Changan CS55 Plus.

CS55: SUV compacto/mediano híbrido enchufable. Cinco plazas, baúl amplio; propuesta equilibrada para familia. La marca dice que ofrece una autonomía de 1.085 kilómetros.

*El modelo está en Avant Premiere, aún sin precio.

JMEV (importador: Grupo Antelo)

La marca fue fundada en 2015 como parte de Jiangling Motors Corporation Group (JMCG), orientada a autos eléctricos accesibles, con foco en la movilidad urbana simple y de bajo costo operativo.

JMEV Easy 3 JMEV Easy 3.

Easy 3: sedán eléctrico chico, ideal para la ciudad. Está impulsado por un motor eléctrico de 68 CV (50 kW).

*El modelo está en Avant Premiere, aún sin precio.

DFSK (importador: Minarelli SA)

Es una marca secundaria de Dongfeng. Su portfolio que mezcla SUV accesibles con utilitarios y furgones, incluyendo opciones eléctricas para reparto. Marca con fuerte presencia en flotas.

DFSK E5

E5 : sedán mediano , confort básico y bajo costo de uso. Precio: US$34.500

: , confort básico y bajo costo de uso. Precio: US$34.500 Glory 500 / 580 : SUV (compacto y mediano); el 580 ofrece más baúl y plazas.

Glory 500 Confort CVT : $34.500

Glory 580 Confort 7 asientos : $39.200

: (compacto y mediano); el 580 ofrece más baúl y plazas. : $34.500 : $39.200 C31: mini-truck para última milla. Precio: desde US$18.500

MG MOTOR (importador: Grupo Eximar)

La automotriz centenaria de origen británico, actualmente bajo control del grupo fabricante de autos chinos SAIC. Fundada en 1924 como Morris Garage, la marca se consolidó en el siglo pasado gracias a sus deportivos descapotables, convirtiéndose en un ícono del diseño inglés. Sin embargo, tras varias crisis empresariales, la firma pasó en 2006 a manos de SAIC Motor, uno de los conglomerados más grandes en la producción de autos chinos.

MG3 MG3.

MG3: hatchback compacto que combina un motor naftero con otro eléctrico para alcanzar 195 CV .

MG3 HEV Confort: US$23.500

MG3 HEV Luxury: US$25.900

que combina un motor naftero con otro eléctrico para alcanzar 195 CV US$23.500 US$25.900 MG ZS: un SUV híbrido compacto pensado para el segmento familiar, con casi 4,5 metros de largo.

MG ZS HEV Confort: US$27.500

MG ZS HEV Luxury: US$29.900



pensado para el segmento familiar, con casi 4,5 metros de largo. US$27.500 US$29.900 MG Cyberster: un roadster eléctrico que retoma la tradición deportiva de la marca pero adaptado a las exigencias de la movilidad sostenible. Precio: US$130.000

Skywell (importador: Grupo Belcastro)

Una marca china con más de 37 años de experiencia en el sector, que forma parte del grupo tecnológico Skyworth. Se enfocó en el desarrollo de vehículos eléctricos con desembargo en España y Argentina.

Skywell ET5 Skywell ET5.

Skywell ET5: un SUV equipado con un motor eléctrico de 150 kW, el equivalente a 200 CV, y 320 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,6 segundos. Precio: US$48.000

Foton (importador: Grupo Corven)

Especialista en utilitarios y camiones con variantes diésel y eléctricas. Reconocida en flotas por robustez y costos de mantenimiento competitivos.

Foton Tunland G7 Foton Tunland G7.

Tunland G7 / Tunland V9 : pickups medianas cabina doble, chasis robusto, aptas para el trabajo.

Tunland G7 : $51.131.588

Tunland V9 : $71.213.283

: cabina doble, chasis robusto, aptas para el trabajo. : $51.131.588 : $71.213.283 TM / Wonder : camiones livianos para reparto urbano.

: para reparto urbano. Aumark / Nuevo Aumark / eAumark : camiones livianos ; el eAumark es eléctrico para operaciones de baja emisión.

: ; el es para operaciones de baja emisión. Auman D / Auman R / Nuevo Auman R / Auman C: camiones medianos y pesados para ruta y carga exigente.

JAC (importador: Astrak SA)

Gama amplia: SUV, pickups y utilitarios. Se destaca por oferta racional, buena capacidad de carga en comerciales y versiones de tres filas en SUV grandes.

JAC JS6

JS2: SUV compacto , con motor 1.5 de 105 CV.

JS2 : US$21.900

, con motor 1.5 de 105 CV. : US$21.900 JS8 Pro : SUV grande (hasta 3 filas de asientos), interior sobrio, my espacioso y con tecnología. Motor 1.5 turbo de 182 CV con transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. Precio: US$38.900

: (hasta 3 filas de asientos), interior sobrio, my espacioso y con tecnología. Motor 1.5 turbo de 182 CV con transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. Precio: US$38.900 JS4 : SUV compacto , práctico y con buen equipamiento. Ofrece un motor 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, asociado a una caja automática del tipo CVT.

JS4 LV: US$27.500

JS4 Flagship: US$29.500

: , práctico y con buen equipamiento. Ofrece un motor 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, asociado a una caja automática del tipo CVT. US$27.500 US$29.500 JS6: un SUV mediano que entra de lleno en el segmento C, con una alternativa híbrida enchufable .

JS6: US$33.900

que entra de lleno en el segmento C, con una alternativa híbrida enchufable US$33.900 S2FL : crossover urbano (entre hatch y SUV), ideal ciudad. Ataca al segmento B con un estilo moderno y aventurero. Precio: US$19.900

: (entre hatch y SUV), ideal ciudad. Ataca al segmento B con un estilo moderno y aventurero. Precio: US$19.900 E30 X Luxury: hatchback eléctrico del segmento B de diseño particular, que peleará contra el GWM Ora 03. Precio: US$30.500

de diseño particular, que peleará contra el GWM Ora 03. Precio: US$30.500 T8 : pickup mediana cabina doble; apta trabajo y ocio. Motor 2.0 de 136 CV y caja manual de seis marchas. Precio: US$34.900

: cabina doble; apta trabajo y ocio. Motor 2.0 de 136 CV y caja manual de seis marchas. Precio: US$34.900 T9: la nueva pickup mediana de JAC, que se posiciona un escalón por encima de la T8. Precio: US$38.500

JAC JS4 JAC JS4.

Forthing (importador: Oriente Motors)

Marca con diseño llamativo y foco en la eficiencia; suma variantes híbridas y opciones de tres filas. Propuesta para familias que buscan equipamiento moderno. (*Llegan en diciembre de 2025).

Forthing-T5L

Forthing T5 Evo : SUV compacto de estética deportiva. Tiene un motor naftero 1.5 de Mitsubishi con 195 CV.

: de estética deportiva. Tiene un motor naftero 1.5 de Mitsubishi con 195 CV. Forthing T5 HEV : SUV híbrido (HEV), consumo reducido en ciudad. Combina un motor 1.5 de 168 CV con uno eléctrico de 174 CV.

: (HEV), consumo reducido en ciudad. Combina un motor 1.5 de 168 CV con uno eléctrico de 174 CV. Corthing T5L : SUV con tres filas , pensado para siete pasajeros, que mide 4,78 metros y equipa un motor 1.8 con 159 CV.

: con , pensado para siete pasajeros, que mide 4,78 metros y equipa un motor 1.8 con 159 CV. Forthing U-Tour: MPV/monovolumen familiar, modular y cómodo, de 4,85 metros de largo.

forthing-s7

Geely (importador: Autos Sustentables del Sur)

Geely es un holding automotriz multinacional chino fundado en 1986, que opera bajo el nombre de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) y es uno de los fabricantes más grandes del mundo. Abarca varias marcas y filiales: Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Polestar, Volvo Cars, Lotus Cars, y Proton.

Geely EX5 Geely EX5, el nuevo SUV que llega a la Argentina. Autos Sustentables del Sur

EX5: SUV 100% eléctrico y compacto, que fue lanzado recientemente en Brasil. Equipa un motor eléctrico de 218 CV, 320 Nm de torque, con una eficiencia energética del 90 % y aceleración de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos. Precio: US$34.800

Maxus (importador: Grupo Empresario Prieto)

Marca del grupo SAIC con fuerte presencia en utilitarios y una apuesta clara por la electrificación en furgones; también ofrece pickups y un SUV grande.

Maxus T90 Maxus T90.

T90 / T90 EV : pickup mediana ; versión EV 100% eléctrica, la primera del mercado argentino.

T90: US$43.000

T90 EV: US$72.000

: ; versión 100% eléctrica, la primera del mercado argentino. US$43.000 US$72.000 T60 : pickup de orientación laboral con buen equipamiento básico. Motor 2.0 turbodiesel de 163 CV.

T60 MT : US$32.000

T60 AT: US$36.000

: de orientación laboral con buen equipamiento básico. Motor 2.0 turbodiesel de 163 CV. : US$32.000 US$36.000 D90: SUV grande de 3 filas de asientos. Motor Saic 2.0 biturbodiesel (218 CV), combinado con caja automática ZF de ocho cambios y tracción integral. Sistema MildHybrid alimentado por una batería de 48 voltios. Precio: US$66.000

GAC Motor (importador: Avantek SA, del grupo González Johansen)

Fabricante en expansión global, con diseño agresivo y buena terminación interior. Ofrece sedanes de perfil deportivo, SUV de estilo juvenil y una línea Aion para eléctricos. *Modelos anunciados para los próximos meses.

GAC GS8 GS8, un SUV grande con tracción integral.

Emzoom / Emkoo : SUVs compactos de estética moderna; enfoque urbano. Emzoom es el SUV de acceso de la gama. En la región se ofrece con motor 1.5 turbo de 177 CV y 270 Nm, caja DCT de 7 marchas. Emkoo apunta al corazón del segmento C con un sistema híbrido que entrega 234 CV combinados.

: de estética moderna; enfoque urbano. Emzoom es el de acceso de la gama. En la región se ofrece con motor 1.5 turbo de 177 CV y 270 Nm, caja DCT de 7 marchas. Emkoo apunta al corazón del segmento C con un sistema híbrido que entrega 234 CV combinados. GS8 : SUV grande de 3 filas , un buque insignia de casi 5 metros de largo ideal para viajar en ruta en familia.

: de , un buque insignia de casi 5 metros de largo ideal para viajar en ruta en familia. Empow : sedán deportivo con look y dinámica más audaz. Compite contra Toyota Corolla y Nissan Sentra.

: con look y dinámica más audaz. Compite contra Toyota Corolla y Nissan Sentra. Aion: sub-marca eléctrica con distintas siluetas (hatch, sedán y SUV según mercado). Es la carta 100% eléctrica de la ofensiva: anuncia autonomía de 442 kilómetros.

Arcfox (importador: Grupo Belcastro)

Es la marca premium de BAIC. Portafolio 100% eléctrico con enfoque en tecnología, seguridad y calidad percibida alta (*Llegan en diciembre de 2025).

Arcfox T5 Arcfox T5.

SUV T5 / SUV T1 : SUVs eléctricos (tamaños compacto y mediano), con asistentes de conducción avanzados.

: (tamaños compacto y mediano), con asistentes de conducción avanzados. S5 : sedán eléctrico de corte elegante.

: de corte elegante. Kaola S: monovolumen eléctrico práctico para familias.

Kaiyi (importador: Grupo Famly)

Marca joven con estrategia “value for money”: diseño actual y equipamiento útil a precio competitivo.

kaiyi-x3

X3: SUV compacto accesible, baúl correcto y altura al piso amigable para calles locales. Precio: $31.400.000

Lynk&Co (importador: Emotions)

Esta marca es propiedad del gigante Geely. Propuesta global con diseño europeo, conectividad fuerte y trenes motrices electrificados. Enfocada en público urbano que busca estilo y seguridad. (*Llegan en diciembre de 2025).

Lynk & Co 06 Lynk & Co 06.

Lynk&Co 01 : SUV mediano ; en mercados globales ofrece versiones híbridas enchufables.

: ; en mercados globales ofrece versiones enchufables. Lynk&Co 06 : SUV compacto , orientado a ciudad con estética juvenil.

: , orientado a ciudad con estética juvenil. Lynk&Co 02: crossover de perfil deportivo y posición de manejo baja.

LeapMotor (importador: Stellantis)

Marca enfocada en vehículos eléctricos, de la cual Stellantis adquirió el 51% mediante un joint venture, lo que le permitió representar sus productos fuera de Asia y expandirlos en mercados clave de Europa y Sudamérica. (*Llegan en diciembre de 2025).

Leapmotor c10 1

C10 : SUV mediano, con 4,73 metros de largo y 2,82 metros de distancia entre ejes. Llegará en configuración híbrida enchufable, con 215 CV.

: con 4,73 metros de largo y 2,82 metros de distancia entre ejes. Llegará en configuración B10: sedán de baúl grande, versiones 100% eléctricas con hasta 600 kilómetros de autonomía, dependiendo del paquete de baterías.

Enoreve (importador: Volt Motors)

Oferta con foco en movilidad eléctrica para entornos urbanos; propuesta simple, práctica y con bajos costos de uso. *Modelo anunciado para los próximos meses.

Enoreve Me5 Enoreve Me5.

Me5: SUV/crossover eléctrico compacto, ideal para trayectos diarios.

Jetour (importador: Grupo Famly)

Jetour es una marca de automóviles china del grupo Chery, fundada en 2018, que se especializa en SUV y crossovers.

Jetour Dashing Jetour Dashing.

X50: SUV compacto de 4,40 metros de largo, con motor 1.5 turbo de 156 CV. Precio : US$26.600

de 4,40 metros de largo, con motor 1.5 turbo de 156 CV. Precio US$26.600 Dashing: SUV que apuesta al espacio, diseño y tecnología. Copia el estilo del Lamborghini Urus, y sigue los pasos de Tesla con su gran pantalla central. Precio: US$38.500

que apuesta al espacio, diseño y tecnología. Copia el estilo del Lamborghini Urus, y sigue los pasos de Tesla con su gran pantalla central. Precio: US$38.500 T1: SUV mediano , sofisticado. Es el primer modelo con tracción integral de la marca en el mercado local. Motor de 254 CV turboalimentado. Precio: US$51.900

, sofisticado. Es el primer modelo con tracción integral de la marca en el mercado local. Motor de 254 CV turboalimentado. Precio: US$51.900 T2: SUV mediano , con motor 2.0 turbo de 254 CV, y perfil offroad. Precio: US$54.900

, con motor 2.0 turbo de 254 CV, y perfil offroad. Precio: US$54.900 X70: SUV espacioso pensado para uso familiar por sus tres filas de asientos.

X70 1.5T AT : US$31.500

X70 Plus: US$40.500

pensado para uso familiar por sus tres filas de asientos. : US$31.500 US$40.500 FAW T33: SUV de 4,3 metros de largo, equipado con un motor de 1.2 litro con turbo para erogar 143 CV. Precio: $40.000.000

de 4,3 metros de largo, equipado con un motor de 1.2 litro con turbo para erogar 143 CV. Precio: $40.000.000 KYC Mamut: línea de camiones utilitarios para optar entre cabina simple, cabina doble y con caja refrigerada con duales.

KYC Mamut cabina simple dual: $31.600.000

KYC Mamut cabina doble: $33.900.000

KYC Mamut Box refrigerado dual: $46.800.000

Shineray (fabricante: Ralitor SA)

La marca es especialista en utilitarios livianos y chasis para reparto. Apuesta por robustez simple y mecánicas probadas para ciudad. Y Ralitor se convirtió en la primera planta argentina que produce modelos de marcas chinas. Fabrica en La Plata.

Shineray T30 Shineray T30.