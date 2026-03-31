Murió Sugar, la perra campeona mundial que hizo historia en el surf canino

El animal acumuló 19 títulos y fue incluido en el Salón de la Fama. Su dueño confirmó el diagnóstico y relató sus últimos días.

Sugar, la perra campeona de surf canino, había recibido el diagnóstico de cáncer hace pocas semanas.

Sugar , una perra reconocida a nivel internacional por su desempeño en competencias de surf canino , murió pocas semanas después de haber sido diagnosticada con cáncer .

Según precisó Ryan Rustan, su mascota campeona pudo hacer su última salida al mar el pasado 7 de marzo. El anuncio fue difundido junto a una imagen en la que se observa al animal en el agua durante ese momento final.

En el mensaje, Rustan escribió: “¡Ella vivió para hacer sonreír a la gente y para cambiar el surf con perros para siempre !”.

En la misma publicación, agregó: “Gracias por quererme, Sugar. Adiós, mi Sugar. No puedo creer que esté escribiendo esto. Te voy a extrañar muchísimo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ABC7/status/2030750412635083158&partner=&hide_thread=false Sugar the Surfing Dog rode her last wave over the weekend as the beloved SoCal pup continues battling cancer. https://t.co/qYpvV8OhHJ pic.twitter.com/LXUebb4nAm — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 8, 2026

La cuenta asociada al animal reunía más de 33.000 seguidores, quienes dejaron mensajes tras conocerse la noticia. Entre ellos, uno expresó: “Lo siento mucho, Ryan. Le diste la mejor vida. Podía ver en sus ojos que se aferraba a ti. Descansa en paz, dulce Sugar ”.

Los títulos de Sugar y el reconocimiento internacional para la perra

Sugar, que vivía en California junto a su dueño, obtuvo 19 títulos en competencias y alcanzó cinco campeonatos mundiales dentro de la disciplina. Ese recorrido la llevó a convertirse en el primer animal en ingresar al Salón de la Fama del Surf.

Durante la ceremonia de incorporación, Rustan afirmó: “Esto es maravilloso para Sugar. Sin duda, este es uno de los días más especiales de su vida”.

En 2024, las huellas de su pata fueron incorporadas en hormigón en Huntington Beach, junto a las de figuras destacadas de esa actividad, como parte de un reconocimiento oficial a su trayectoria.

En distintas oportunidades, Rustan la describió como "la perra surfista más laureada del planeta" y destacó su influencia dentro de la disciplina. “Ella ha sido pionera en enseñar a otros perros a montar correctamente en una tabla corta”, dijo.

El diagnóstico y los mensajes

La confirmación del diagnóstico de cáncer la hizo Rustan en Instagram. La publicación, además, invitaba a los seguidores a colaborar económicamente a través de la plataforma GoFundMe para solventar el tratamiento de la perra.

“Hola a todos. Esto es para mi dulce Sugar, la perrita surfista. Hemos estado luchando contra su cáncer juntos: visitas al veterinario, comida especial, medicamentos y todas esas cositas que le he comprado para que esté cómoda y feliz en las olas”, escribió su dueño.

Y agregó: “Cada donación ayuda a cubrir los gastos que ya he tenido (equipo médico, visitas al médico, comida, gastos futuros) y me ayuda a prepararme para lo que venga”.

Perra surf 2 Sugar, la perra campeona de surf canino, había sido rescatada de las calles de California cuando tenía siete meses.

“Sugar ha traído mucha alegría a muchísimas personas. Si su historia te ha conmovido, cualquier apoyo significa muchísimo. Gracias por surfear estas olas con nosotros”, completó Rustan.

Antes de confirmarse su muerte, el hombre había brindado una entrevista al medio Fox 11. Allí, al referirse a la situación de Sugar, admitió: "Quizás le quede muy poco tiempo".

De rescate en la calle a actividades terapéuticas

Sugar había sido rescatada de las calles de Oakland, en California, cuando tenía siete meses. A partir de ese momento, inició un recorrido que la llevó a participar en competencias internacionales.

Además de su participación en torneos, también desarrolló tareas como perro de terapia en el Hospital de Asuntos de Veteranos de Long Beach, donde formaba parte de actividades con pacientes.

Su recorrido incluyó tanto la participación en eventos deportivos como su intervención en espacios vinculados a la asistencia, lo que amplió su presencia más allá de las competencias.

Poco a poco, y en base a su gran habilidad sobre la tabla de surf, Sugar se convirtió en un ícono del surf canino.