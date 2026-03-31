"Una serpiente en mi cuello", el aterrador momento de dos turistas en un hotel de Tailandia

La pareja detectó una cobra negra de un metro y medio dentro de la habitación mientras dormía. Todo quedó registrado en video.

La serpiente, identificada como una cobra negra, se desplazaba sobre la cama y emitía un siseo constante.

Una pareja de turistas vivió un momento aterrador durante su estadía en un hotel de Krabi, en Tailandia . Fue cuando, en medio de la noche, realizaron un perturbador hallazgo dentro de su habitación. “¡ Una serpiente se desliza por mi cuello , una cobra negra!”, fue el grito desesperado.

Ante esa situación, ambos experimentaron una reacción distinta. Quien tenía el animal de un metro y medio de largo sobre su cuerpo saltó de inmediato de la cama al notar el movimiento del peligroso reptil. Su compañero, en tanto, creyó que se trataba de una pesadilla hasta que el animal se hizo visible.

La serpiente, identificada como una cobra negra , se desplazaba sobre la cama y emitía un siseo constante. Fue lo que llevó a uno de los huéspedes a lanzar aquella frase, según la publicación que difundió el caso y que fue citada por medios internacionales.

El hecho fue registrado en un video que se viralizó posteriormente y en el que se observa el procedimiento realizado para localizar y retirar al reptil. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

Cómo retiraron a la serpiente de la habitación

La secuencia muestra la intervención de un especialista en serpientes que fue convocado para controlar la situación. Tras ingresar al cuarto, inició una inspección que incluyó el desplazamiento de los muebles para ubicar al animal.

Una mujer que se encontraba en el lugar se subió a la cama intentando visualizar al reptil, mientras el especialista continuaba la búsqueda. Minutos después, el hombre movió una de las camas y detectó a la cobra en una grieta ubicada entre la pared y el suelo.

En ese momento, la serpiente permanecía en el piso, parcialmente oculta. El especialista la sujetó por la cola y la levantó por encima del colchón, lo que permitió observar su tamaño y comportamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Azariel91/status/2038522753951940619&partner=&hide_thread=false A couple staying at a hotel in **Krabi, Thailand**, woke up around **5 AM** when one partner suddenly ran out crying and screaming that a **snake** was slithering across their neck on the bed.



Staff were called, and they discovered a large **black cobra** hissing inside the… pic.twitter.com/LNOqGBlWol — Sebastian™ (@Azariel91) March 30, 2026

Al ser expuesta, la cobra desplegó su capucha y comenzó a moverse de forma activa, con intentos reiterados de morder a quien la sostenía. Durante varios minutos, el hombre mantuvo el control del animal mientras este giraba la cabeza en dirección a su captor.

Previo a su localización, los ocupantes de la habitación habían indicado que escuchaban el siseo del reptil desde el interior del cuarto, lo que permitió orientar la búsqueda en la zona donde finalmente fue encontrado.

La relación entre Tailandia y las serpientes

Según explicaron medios locales, la aparición de serpientes en espacios cerrados no es frecuente, aunque se registra en determinadas regiones del sudeste asiático debido a las condiciones ambientales.

Factores como las altas temperaturas o alteraciones en los hábitats naturales pueden provocar el desplazamiento de estos animales hacia zonas habitadas, se indicó.

cobra tailandia nota El especialista sujetó la serpiente por la cola y la levantó por encima del colchón, lo que permitió observar su tamaño.

En Tailandia se contabilizan más de 200 especies de serpientes, de las cuales aproximadamente 60 son venenosas. Los registros sanitarios indican que los hospitales del país atienden entre 7.000 y 8.000 casos de mordeduras de serpiente por año.

En específico, la provincia de Krabi es uno de los destinos turísticos más visitados del país, con alrededor de seis millones de visitantes anuales. La combinación de selva, formaciones rocosas y cercanía a entornos naturales favorece la presencia de fauna silvestre en esta región ubicada sobre la costa del mar de Andamán.