Kit Kat denunció el robo de 12 toneladas de su chocolate que iban en un camión en Europa

La marca de Nestlé confirmó en sus redes sociales la desaparición de un camión de sus chocolates. Advirtieron faltantes para Semana Santa.

Este domingo desde Kit Kat denunciaron el robo de un camión con más de 410 mil unidades de su reconocida barrita de chocolate. El anuncio generó preocupación en la industria alimentaria y logística, ya que varios mercados minoristas podrían verse desabastecidos.

La multinacional suiza Nestlé comunicó que el camión desapareció -en algún punto no especificado- durante el trayecto que debía unir el centro de producción Italia con Polonia. Este robo ocurrió en el marco del lanzamiento de una edición especial vinculada a la Fórmula 1 y a pocos días de la Semana Santa.

"Un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa", indica su comunicado que se publicó en redes sociales. Estas barritas edición "Fórmula One" tenían forma de autos de carreras y estaban destinadas a abastecer varios mercados europeos.

"La buena noticia es que no hay preocupaciones sobre la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado", señalaron.

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El robo de cargamento, una práctica en aumento

Desde la empresa alertaron que el robo de cargamentos es un fenómeno que crece y que afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeños transportistas, remarcando: "El robo de cargamentos es un problema en aumento para empresas de todos los tamaños".

"Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y nuestros socios de la cadena de suministro para investigar lo sucedido", detallaron.

En este sentido, Nestlé advirtió por el nivel de sofisticacón de los robos. Incluso la Unión Internacional de Seguros Marítimos y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito señalaron el perfeccionamiento de los esquemas delictivos para vulnerar la cadena de suministro.

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Cómo identificar a un Kit Kat que fue robado

Mientras las investigaciones continúan y la carga sigue desaparecida, la empresa implementó un sistema de rastreo basado en los códigos de lote de cada unidad.

Un portavoz de la marca de barritas de oblea con chocolate explicó que, como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrían identificar si un producto forma parte del envío robado, escaneando los números de lote impresos en el envase.

Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a la empresa, que luego compartirá las pruebas de manera adecuada.

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"Apreciamos el buen gusto de los delincuentes"

Nestlé advirtió que, si la mercadería no se recupera, la escasez del producto podría manifestarse en los estantes de varios países europeos, en un contexto de alta demanda por la Semana Santa.

"Aunque apreciamos el excepcional buen gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema creciente para empresas de todos los tamaños", manifestó KitKat en un comunicado.

Este robo pone en evidencia la importancia de fortalecer controles y puntos de venta, como también la importancia de la cooperación entre empresas, autoridades y consumidores para evitar la comercialización de estos productos.

Sobre Kit Kat, el chocolate que se impuso en el mercado

KitKat es una galleta o barquillo de chocolate con leche, creada por primera vez por la compañía Rowntree Limited en York, Inglaterra en 1935. Tras la compra de Rowntree por parte de la multinacional Nestlé en 1988, esta empresa comercializa la marca en la gran mayoría de países salvo en Estados Unidos, donde es comercializada en el oeste del país por Hershey’s y al este por Nabisco.

Nestlé estima que hoy en día, se consumen alrededor de 635 barras de KitKat por segundo en todo el mundo.