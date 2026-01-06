Alerta por una bacteria: la ANMAT ordenó retirar dos productos Nestlé

La advertencia de la ANMAT busca resguardar la salud de lactantes y reforzar los controles sobre alimentos de consumo sensible.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) informó que Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo de varios lotes de productos para lactantes, tras detectarse la presencia de una bacteria potencialmente riesgosa para la salud infantil.

Según detalló el organismo, los artículos alcanzados poseen fechas de vencimiento que van desde diciembre de 2026 hasta junio de 2027. El retiro no responde a reportes masivos de intoxicación, sino a controles de calidad que activaron un protocolo de prevención.

La medida involucra productos de elaboración nacional y un lote importado, con distribución confirmada en la provincia de Santa Fe.

Qué productos quedaron alcanzados por el retiro

Entre los alimentos retirados del mercado figuran fórmulas ampliamente consumidas en el país. La ANMAT precisó que la decisión alcanza a Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO, en presentaciones de 400 y 800 gramos, y a Nestlé Alfamino, un producto importado desde Suiza destinado a lactantes con necesidades nutricionales especiales.

leche nestle

En el caso de NAN Optipro 1 c/HMO de 400 gramos, los lotes comprometidos corresponden a los identificados como 517628872A, 524128872A y 524728872A, con vencimientos escalonados hasta marzo de 2027. Para la presentación de 800 gramos, el listado incluye ocho lotes distintos, con fechas de caducidad entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Por su parte, el producto Alfamino de 400 gramos quedó bajo retiro en un lote específico con vencimiento en junio de 2027.

La autoridad sanitaria remarcó que todos los productos afectados ya se encuentran bajo un proceso de retiro coordinado con la empresa, tanto en puntos de venta físicos como en canales de comercialización digital.

El riesgo detectado y la explicación técnica

El motivo del retiro preventivo fue la detección de Bacillus cereus, una bacteria presente en el ambiente que puede encontrarse en el suelo y el agua. Según explicaron desde la ANMAT, este microorganismo tiene la capacidad de formar esporas resistentes, lo que le permite sobrevivir a condiciones adversas.

En determinadas circunstancias, Bacillus cereus puede producir toxinas, entre ellas la cereulida, asociada a cuadros de intoxicación alimentaria. En lactantes, estos episodios pueden manifestarse pocas horas después de la ingesta mediante diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre, síntomas que requieren atención médica inmediata.

Desde el organismo subrayaron que el retiro se dispuso como medida de resguardo sanitario, con el objetivo de evitar cualquier riesgo potencial en una población especialmente vulnerable como la infantil.

Recomendaciones oficiales y antecedentes recientes

La ANMAT recomendó a las familias no consumir los productos alcanzados por la medida en caso de tenerlos en su poder. También solicitó a los comercios retirar de inmediato los lotes involucrados y comunicarse con los proveedores para avanzar con la devolución correspondiente. Para canalizar consultas, Nestlé habilitó una línea telefónica gratuita y un canal de contacto directo con los consumidores.

Este episodio se suma a otras decisiones recientes del organismo en materia de control alimentario. Meses atrás, la ANMAT emitió otra alerta por la elaboración y comercialización de todos los productos de la marca Mami Keto, luego de detectar irregularidades graves en su rotulación y la ausencia de registros sanitarios obligatorios.

La investigación, impulsada a partir de una consulta de un consumidor ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), permitió constatar que los productos se comercializaban sin información verificable sobre su origen ni habilitación de establecimiento. Inspectores decomisaron panes, yogures, galletas, budines, alfajores y otros artículos rotulados como “keto”, todos considerados productos apócrifos.