Miedo y preocupación por la aparición de una serpiente gigante: no pudieron atraparla

El reptil tendría más de tres metros de longitud. Tras un intenso operativo, las autoridades no lograron dar con su paradero.

La denuncia por la aparición de una serpiente de gran tamaño en la ciudad de Zapala encendió las alarmas en la región. Luego de que unos vecinos alertaran sobre el avistamiento del reptil, personal de Defensa Civil y Fauna de la localidad montó un operativo preventivo para encontrarlo.

Según la información brindada por las autoridades, el hecho ocurrió este viernes, cuando una familia residente en el sector de El Cristo avisó sobre el avistamiento . En su testimonio, aseguraron haber observado una serpiente de aproximadamente tres metros de longitud .

A partir de la notificación, se activó un protocolo y se dio intervención a la Delegación de Fauna Zona Centro , cuyos equipos trabajaron de manera conjunta en el lugar.

Durante el operativo, se entrevistó tanto a la familia denunciante como a otros vecinos, quienes coincidieron en haber visto al animal en inmediaciones del área. A pesar de los intensos rastrillajes que se realizaron en la zona, no se logró confirmar la presencia del ejemplar, lo que impidió determinar con certeza la especie involucrada.

culebra 2

¿A qué especie pertenece la serpiente avistada?

El testimonio de uno de los vecinos fue fundamental. En su relato, aseguró que el animal habría sido visto trepado a un árbol. Con este dato, se evaluaron diferentes hipótesis; entre ellas, se analizó la posibilidad de que se trate de una lampalagua (boa constrictor occidentalis), conocida también como "boa de las vizcacheras".

Se trata de una serpiente constrictora y no venenosa. La misma puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud. Posee un cuerpo robusto y colores grisáceos o amarronados que le permiten camuflarse con facilidad.

culebra 3

Si bien es principalmente terrestre, puede trepar árboles y suele refugiarse en madrigueras, especialmente de vizcachas. Se alimenta de mamíferos, aves y reptiles, y cumple un rol fundamental en el equilibrio del ecosistema.

En la provincia del Neuquén, esta especie habita zonas áridas y semiáridas, como montes y arbustales, con presencia en llanuras y mesetas del norte y centro provincial. Dado que su conservación se encuentra amenazada por la pérdida de hábitat, está protegida por normativa ambiental.

Otra de las hipótesis apunta a que podría tratarse de un ejemplar de una culebra ratonera, otra especie no venenosa, común en ambientes montañosos, que suele aparecer en zonas urbanizadas en busca de alimento, refugio o agua.

Recomendaciones

Desde Defensa Civil recordaron a la comunidad que, ante la observación de animales silvestres, no se debe intentar capturarlos ni acercarse, y se debe avisar de inmediato a las autoridades.

Las denuncias pueden realizarse ante la Dirección Provincial de Fauna al teléfono 299-449-5771, aportando la mayor cantidad de datos posibles, como la ubicación precisa, el horario y registros fotográficos o audiovisuales.

En casos donde el animal represente un riesgo inmediato para la población, especialmente en espacios públicos y recreativos con alta concurrencia de familias y niños, también se recomienda comunicarse de forma urgente con el 911 o con la comisaría más cercana, para que se active un operativo preventivo y se articule la intervención con el área de Fauna.