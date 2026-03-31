Pánico en un avión: así fue el momento en que un motor explotó en pleno vuelo

La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia pocos minutos después de despegar.

La aeronave aterrizó de emergencia sin heridos y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal.

Un vuelo internacional vivió momentos de tensión en Brasil, cuando un avión debió regresar de urgencia al aeropuerto pocos minutos después de despegar. La situación generó alarma entre los pasajeros, especialmente tras registrarse una explosión en uno de los motores.

El incidente involucró a un avión de la aerolínea Delta Air Lines que partía desde São Paulo con destino a Atlanta. Se trataba de un Airbus A330, una aeronave de gran porte con capacidad para transportar a cerca de 300 pasajeros.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el problema se originó en el motor izquierdo apenas segundos después del despegue. La falla derivó en una explosión visible desde el exterior, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.

La tripulación mantuvo el control de la situación y decidió regresar al aeropuerto de partida. La maniobra se realizó en pocos minutos, en medio de un escenario que combinó tensión, ruido y señales visibles de fuego en una de las alas.

El episodio terminó sin heridos, aunque dejó imágenes impactantes y relatos de angustia a bordo.

Maniobra de emergencia y aterrizaje seguro

El avión logró aterrizar sin inconvenientes en el mismo aeropuerto del que había salido. En la pista ya esperaba un equipo especializado en emergencias, preparado para intervenir ante cualquier complicación adicional.

Una aeronave que cubría la ruta hacia Atlanta registró una falla en uno de sus motores instantes después del despegue, lo que resultó en una maniobra inesperada que evitó daños y permitió evacuar a los pasajeros con segur El avión debió regresar al aeropuerto de São Paulo minutos después del despegue tras detectarse una falla en uno de sus motores.

El aterrizaje se concretó de forma segura, sin que se registraran heridos entre los pasajeros ni la tripulación. Tras detener la aeronave, los viajeros fueron trasladados en autobuses hasta la terminal, donde recibieron asistencia.

Desde la empresa indicaron que la prioridad estuvo centrada en la seguridad de quienes viajaban a bordo. También reconocieron que el episodio generó demoras y alteraciones en los planes de los pasajeros, por lo que ofrecieron disculpas.

Imágenes impactantes y audios del incidente

El momento quedó registrado en varios videos grabados por pasajeros. En esas imágenes se observan llamas y chispas saliendo del ala, mientras se escuchan gritos de sorpresa y preocupación dentro de la cabina.

Además, circularon audios de las comunicaciones entre la torre de control y el piloto. En uno de esos registros, el controlador advierte sobre la presencia de fuego en el ala, lo que confirma la gravedad del episodio en tiempo real.

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Estos materiales se difundieron rápidamente en redes sociales y portales especializados, lo que amplificó el alcance del incidente y permitió reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas.

Qué explicó la aerolínea

En un comunicado oficial, Delta Air Lines informó que el vuelo, identificado como Delta 104, regresó al aeropuerto poco después de despegar debido a un problema mecánico en el motor izquierdo.

La compañía detalló que el Airbus A330 logró aterrizar sin inconvenientes y fue recibido por el equipo de respuesta ante emergencias del aeropuerto. También confirmó que todos los pasajeros fueron trasladados de manera segura a la terminal.

El mensaje insistió en que la seguridad de los pasajeros y la tripulación constituye la principal prioridad, y remarcó que se iniciarán las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar el origen exacto de la falla.