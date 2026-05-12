Escandaloso vuelo: se conocieron detalles sobre cómo descubrieron a dos argentinos teniendo sexo en el avión

La situación generó un gran escándalo internacional y desencadenó un operativo de la PSA. Afirman que se habrían conocido en el vuelo.

La versión de la policía indica que ambos tenían la ropa baja al momento de ser descubiertos.

Un insólito episodio se registró en la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario , cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a dos pasajeros acusados de haber tenido sexo a bordo de un avión . A varios días del polémico hecho, continúan las repercusiones.

Según trascendió este lunes, ambos eran oriundos de Rosario y se habrían conocido durante el vuelo CM 836 de Copa Airlines proveniente de Panamá, y la situación fue alertada por una menor que viajaba junto a su abuela. Al arribar al aeropuerto de Rosario, ambos fueron detenidos y denunciados por exhibiciones obscenas.

La situación generó un gran escándalo en el vuelo internacional, ya que intervino el propio piloto, quien alertó a las autoridades sobre lo ocurrido y desencadenó un operativo que mantuvo a todos retenidos dentro de la nave por más de una hora.

La versión de la policía indica que ambos tenían la ropa baja al momento de ser descubiertos.

vuelo

"Venía con los pantalones bajos y tapado con una frazada"

En este vuelo también estaba a bordo una periodista rosarina, Analía Bocassi, quien brindó detalles sobre lo que ocurrió al aterrizar y la posterior detención de ambos. Al aire en Radio Dos, la mujer reveló que ya el avión venía demorado 40 minutos, por lo que al llegar, los pasajeros aplaudieron y amagaron a bajar, pero todo cambió rápidamente.

"Vimos que las azafatas se fueron rápido y nos dijeron 'Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados'", dijo. Luego subió personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). "Había chalecos de la PSA y ahí pensás que puede haber drogas o alguien peligroso", comentó Bocassi.

"Cuando subieron, se quedaron todos en Ejecutiva. La diferencia con el resto del avión es que ahí tiene dos asientos por línea, pero en medio de cada uno hay un espacio grande. No hay cortinas entre ellos", precisó.

periodista vuelo sexo

Según su relato, a los pasajeros le comentaron que "se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida". Y la locutora sumó: "A las dos de la mañana seguíamos arriba del avión. Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, algún contacto que tenemos nosotros nos contó que era algo más".

"Los bajaron detenidos a los dos, se los llevaron a la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él", reveló y agregó: "La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre, que venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada".

El relato de la periodista que viajó con la pareja que fue detenida por tener sexo en un avión

La demora hasta que fueron retenidos por la PSA no fue bien recibida por quienes nada tenían que ver con el incidente. Incluso hubo voces que cuestionaron que se mantuviera a todos a bordo cuando la denuncia involucraba solo a dos personas y que, además, se retuviera preventivamente a quienes estaban sentados cerca de la pareja denunciada.

Según confirmaron fuentes oficiales, Mauricio C. de 54 años es de Rosario, se desempeña como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y publicaciones vinculadas a actividades familiares. Está casado y tiene tres hijos.

Sandra O. de 59 años de edad también es oriunda de Rosario, divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. Es dueña de un centro de día y rehabilitación. Al igual que Mauricio, suele mostrar en sus redes sociales imágenes de sus viajes, especialmente por el Caribe.