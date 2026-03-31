Un prófugo, droga y municiones: resultados de una investigación que surgió de las redes sociales de Neuquén

Uno de los investigados estaba vinculado a otras causas de narcocriminalidad. También se hallaron motos robadas.

Las redes sociales no se salvan del monitoreo de los investigadores, que ya saben que pueden ser también una ventana al delito. De esa manera se detectó la presencia de varias personas que hacían alarde de armas de fuego, cuyas viviendas fueron allanadas esta semana.

Según informaron desde la Policía , los allanamientos fueron el resultado de una investigación llevada adelante por el Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales , que mediante tareas de análisis y seguimiento en redes sociales, detectó la presencia de personas exhibiendo armas de fuego.

Ante esta situación, se requirieron a la fiscalía interviniente una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad tras ubicar a los sospechosos.

Los procedimientos se concretaron en simultáneo durante la mañana del lunes, en los barrios Confluencia y Sapere, con la participación de distintas divisiones especializadas. Como resultado, se logró el secuestro de cartuchería, elementos utilizados para la portación de armas, dos motocicletas, una con pedido de secuestro y otra con numeración adulterada y dos bicicletas de alto valor.

allanamiento marihuana (2)

Además, se incautaron plantas de marihuana de gran tamaño, sustancia compactada de la misma especie y dosis fraccionadas de cocaína listas para su comercialización, junto con elementos de corte y pesaje. A raíz de este hallazgo, se le dio intervención al personal del Departamento Antinarcóticos, que se encargó del secuestro siguiendo el protocolo vigente tras los correspondientes análisis reactivos y pesajes.

Asimismo, durante el operativo, tres personas mayores de edad fueron demoradas, una de ellas con pedido de captura vigente por causas vinculadas a Narcocriminalidad.

Desde la fuerza destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas, que "permitió desarticular maniobras vinculadas al narcomenudeo y avanzar en la prevención del delito, reafirmando el compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la comunidad".

allanamiento marihuana

En un allanamiento por amenazas, la Policía dio con más de un kilo de marihuana

En octubre pasado, en el marco de una investigación por un hecho de violencia, la Policía detuvo al principal sospechoso, pero se llevó una gran sospecha al dar con más de 1 kilo de marihuana y casi 40 plantas.

Según informó la Policía, el procedimiento se realizó con intervención de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos. La diligencia se realizó en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de amenazas agravadas.

El allanamiento, que se se realizó en Plottier y estuvo dirigido por personal de la Oficina de Investigación Periferia I, tuvo como resultado el secuestro de 1,216 (un kilo con 216 gramos) de marihuana, preparada para su reducción y comercialización. Además, en el patio de la vivienda del investigado se hallaron 39 plantas de la misma sustancia en etapa de crecimiento y, en una de las habitaciones, 96 gramos adicionales.

allanamiento plottier

Todo esto fue incautado por efectivos del Departamento Antinarcóticos, a quienes se les dio intervención para la realización de los análisis orientativos y luego secuestro de la sustancia de acuerdo al protocolo establecido.

Por otro lado, también fue secuestrada una bicicleta de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la demora del principal sospechoso, quien fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre fue notificado de la investigación en su contra por amenazas, así como también de la apertura de un nuevo legajo por su infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.