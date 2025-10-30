En un allanamiento por amenazas, la Policía dio con más de un kilo de marihuana y casi 40 plantas

El allanamiento tuvo lugar en Plottier, el día miércoles por la tarde. Se le abrió una investigación por la tenencia de droga.

En el marco de una investigación por un hecho de violencia, la Policía detuvo al principal sospechoso, pero se llevó una gran sospecha al dar con más de 1 kilo de marihuana y casi 40 plantas . El detalle del procedimiento ordenado por amenazas.

Según informó la Policía, el procedimiento tuvo lugar el miércoles pasadas las 16:50 horas, cuando se dio inicio al allanamiento ordenado, con intervención de la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos. La diligencia se realizó en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de amenazas agravadas.

El allanamiento, que se se realizó en Plottier y estuvo dirigido por personal de la Oficina de Investigación Periferia I, tuvo como resultado el secuestro de 1,216 (un kilo con 216 gramos) de marihuana , preparada para su reducción y comercialización. Además, en el patio de la vivienda del investigado se hallaron 39 plantas de la misma sustancia en etapa de crecimiento y, en una de las habitaciones, 96 gramos adicionales.

Todo esto fue incautado por efectivos del Departamento Antinarcóticos, a quienes se les dio intervención para la realización de los análisis orientativos y luego secuestro de la sustancia de acuerdo al protocolo establecido.

Por otro lado, también fue secuestrada una bicicleta de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la demora del principal sospechoso, quien fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición de la Justicia.

El hombre fue notificado de la investigación en su contra por amenazas, así como también de la apertura de un nuevo legajo por su infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Un vecino alertó por un sospechoso y la Policía le secuestró marihuana

El miércoles a la madrugada, alrededor de las 00:50, personal policial de la Comisaría Primera de Neuquén Capital intervino en un operativo de control preventivo que culminó con el secuestro de marihuana y una balanza digital.

El hecho tuvo lugar en calle Basavilbaso, luego de que un vecino alertara telefónicamente la presencia de un vehículo Renault Clío de color oscuro y vidrios polarizados, cuyos ocupantes mantenían una actitud sospechosa e interactuaban con los ocupantes de otro rodado, una Volkswagen Suran.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron el vehículo mencionado, en el que se encontraban dos hombres en la parte delantera y dos mujeres en los asientos traseros.

Durante el procedimiento, uno de los individuos, de 25 años, descendió portando una bolsa de compras color verde. Al ser consultado, exhibió voluntariamente tres bolsas tipo ziploc transparentes y una bolsa negra con sustancia vegetal similar a cannabis, además de una balanza digital de mano y dos envoltorios adicionales con la misma sustancia. El joven manifestó que la sustancia era marihuana destinada a consumo personal.

El resto de los ocupantes fue identificado como un hombre de 27 años, domiciliado en Cinco Saltos, una joven de 23 años y otra joven de 20.

Se dio inmediata intervención al Departamento Antinarcóticos y se procedió al secuestro de 57 gramos de cannabis sativa y una balanza digital de mano, notificándose al joven de 25 años por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.