Femicidio de Piedra del Águila: la Justicia ordenó una pericia psiquiátrica al acusado

El único sospechoso continúa internado en el hospital psiquiátrico Borda en Buenos Aires. La hija de la víctima reclama que el caso avance en Neuquén.

A más de siete meses del femicidio de Olga Delina Quinteros , cometido en Piedra del Águila , la causa continúa sin imputación al único sospechoso. El fiscal jefe Gastón Ávila solicitó al área de Psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de Neuquén una pericia sobre el estado de salud mental a Ramón de León Pérez quien permanece internado en un centro de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido fue informado durante una audiencia ante el juez de garantías Ignacio Pombo , quien convocó a las partes para definir los próximos pasos de la investigación. Ávila planteó la necesidad de mantener la custodia policial sobre el acusado, luego de que un dictamen del defensor federal advirtiera que la detención afectaba su tratamiento médico.

Por su parte, la defensa del imputado presentó una pericia del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en la que se concluye que el hombre no estaba en control de sus facultades mentales al momento del hecho. De todos modos, el propio defensor se mostró de acuerdo con que la fiscalía neuquina pueda revisar esa evaluación. El juez Pombo dispuso que, una vez incorporados los informes médicos, se convoque a una nueva audiencia dentro de 30 días para debatir la imputabilidad del acusado.

El reclamo de la hija: “Está ganando tiempo haciéndose pasar por loco”

Desde Piedra del Águila, Sonia Rolhaiser, hija de Olga, sigue reclamando avances concretos desde mayo. “Hace meses que esperamos que la Justicia lo acuse formalmente. Él está ganando tiempo haciéndose pasar por loco mientras mi mamá está bajo tierra”, dijo en diálogo con LM Neuquén.

El acusado fue detenido el 17 de marzo, tres días después del crimen, cuando se presentó en el consulado de República Dominicana en Buenos Aires pidiendo regresar a su país. En ese momento, trascendió que exclamó un insólito grito de auxilio: "ayuda, me quieren matar". El fiscal del caso, Hernán Scordo, solicitó su extradición interprovincial para formularle cargos, pero el juzgado de Rogatorias de la Nación denegó el traslado por "una descompensación en su salud mental y dispuso su internación.

Diez días después de la detención, la fiscalía informó que Ramón de León Pérez presentó un cuadro de descompensación en su salud mental. De esta manera, se postergó la acusación por homicidio agravado por femicidio. Mientras permanezca en Buenos Aires, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional, informaron a LMNeuquén desde la fiscalía de Neuquén.

Femicidio Piedra del Aguila.jpg

Para Sonia, el argumento psiquiátrico es una maniobra para evitar ser juzgado por su responsabilidad en el crimen de la jubilada. “Mi mamá fue asesinada brutalmente y él sabía lo que hacía. Manejó la camioneta que le robó más de 1.000 kilómetros, abandonó el auto y buscó refugio en una embajada. Eso no lo hace alguien fuera de sí”, afirmó.

Qué se sabe del femicidio de Olga Quinteros

Olga Quinteros tenía 69 años, era docente jubilada y muy querida en la comunidad educativa de Piedra del Águila. Su cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda el 16 de marzo, con signos de violencia. El caso se investiga como femicidio, una figura que agrava la pena de homicidio a la pena de prisión perpetua.

La señora hacía apenas dos semanas había enviudado. El crimen fue develado a raíz del hallazgo de la camioneta de la mujer a unos 1200 kilómetros de su hogar, en la ciudad de Azul, al sur de la provincia de Buenos Aires. Este elemento fue clave para que la familia de la víctima supiera del crimen.

De acuerdo a la información brindada por Fiscalía a LMNeuquén, el personal policial de Azul había divisado un auto VW T-Cross estacionado a la vera de la Ruta 3 y en el pasaje Guaminí, en Azul. Al día siguiente, volvieron a verlo en el mismo lugar y les llamó la atención, por lo que abrieron el vehículo y encontraron la documentación de la titular, Olga Quinteros.

Olga-Quintero-femicidio-piedra-del-aguila.jpg

La hija de Olga Quinteros fue informada del hallazgo, y aunque en un primer momento pensó en la posibilidad de que su madre se hubiera ido de viaje y perdido en el camino, encontró el lamentable desenlace cuando fueron a la casa: su cadáver yacía tirado al fondo, con signos de violencia.

Sonia insiste en que el proceso debe continuar en la provincia. “Él mató a mi mamá en Neuquén y acá tiene que ser juzgado. No puede seguir internado indefinidamente. La única respuesta que recibimos es que lo están estabilizando, pero mientras tanto la causa no avanza”, lamentó.

Los antecedentes de violencia de género del sospechoso del femicidio

El acusado, Ramón de León Pérez, tiene antecedentes por violencia de género en Chubut, donde fue condenado por agredir a una expareja. “Ápice de tonto no tiene, y de loco mucho menos. Ya tiene una conducta violenta previa, sabe cómo manejarse”, sostuvo Sonia. Así como se escapó de Piedra del Águila a Buenos Aires luego de matar a su mamá, "él ya escapa de Chubut a Neuquén por ejercer violencia contra una ex pareja".

El 14 de febrero, un mes antes del crimen de Olga Quinteros, la justicia de Chubut lo condenó por tres ataques a su ex pareja. La pena fue apenas de seis meses de prisión en suspenso, es decir, sin detención, por tres hechos donde admitió su responsabilidad.

El 14 de octubre de 2023, en la Plaza del Cielo, ubicada en el barrio Don Bosco de Esquel, le arrebató el celular a su expareja y lo rompió. El 6 de septiembre de 2024, cuando León Pérez interceptó a la víctima caminando por la vía pública, la tomó del cabello, la arrastró y le mordió una ceja, causándole lesiones y una herida cortante. Por último, el 19 de diciembre del año pasado, nuevamente le robó el celular a su pareja. De aquella experiencia con la justicia, Ramón de León Pérez tuvo como única consecuencia la "obligación" de participar de un taller con perspectiva de género y la promesa de cumplir reglas de conducta por un plazo de dos años.