Murió su marido y a las dos semanas fue asesinada: "Está ganando tiempo haciéndose pasar por loco"

La preocupación de la hija por su mamá comenzó cuando la Policía le avisó que habían encontrado el vehículo abandonado en la Ruta 3 de Azul. Le pidió ayuda para encontrarla a Sonia Díaz, secretaria general de ATEN, y cuando fueron a la casa, encontraron el cuerpo de Olga sin vida y con signos de violencia.

Diez días después de presentarse en el Consulado y ser detenido, la fiscalía informó que Ramón de León Pérez presentó un cuadro de descompensación en su salud mental. De esta manera, se postergó la acusación por homicidio agravado por femicidio. En principio, de acuerdo a lo informado por la justicia, el tratamiento en el Hospital Borda duraría 10 días, pero se extendió. Mientras permanezca en Buenos Aires, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional, informaron a LMNeuquén desde la fiscalía de Neuquén.

"Él está haciéndose pasar por loco hace dos meses y mi mamá está 5 metros bajo tierra", manifestó Sonia, la única hija de la víctima.

"El asesino tiene que ser juzgado en Neuquén"

Al cumplirse dos meses del femicidio de su mamá, Sonia Rolhaiser, de 42 años, quiso exponer la situación real en LMNeuquén, principal medio que realiza el seguimiento del caso que tomó relevancia nacional. Por un lado, porque no tiene dudas de que Ramón de León Pérez es el asesino por las pruebas objetivas que reunió Scordo junto a la asistente letrada Elizabeth Pellicer, bajo la supervisión del fiscal jefe Agustín García.

El cuadro médico de Pérez, quien hasta el momento permanece internado en el Borda, es un brote psicótico con alucinaciones, y en particular "sensación de persecución". De hecho, al presentarse en el consulado de República Dominicana, a unos 1400 kilómetros del lugar del crimen, rogó que lo saquen del país, gritando "ayuda, me quieren matar". Los funcionarios constataron en la base de datos que el ciudadano dominicano tenía orden de captura nacional e internacional por el femicidio de Quinteros y convocaron a la Policía Federal.

Para Sonia, el asesino de su mamá era consciente de lo que estaba haciendo: "No es justo, él mata a mi mamá, conduce 16 horas hasta Azul, hace dedo, lo levanta un camionero para llegar hasta Buenos Aires y busca refugio en su embajada. Muy desalineado mentalmente no estaba, sabía bien lo que estaba haciendo, está ganando tiempo haciéndose el loco".

En este sentido, aclaró: "Yo no soy psiquiatra, pero no soy tarada" y expuso que, si su plan de escapar por la embajada hubiera funcionado, no se podría conseguir justicia.

Antecedentes de violencia y escapes

El caso se investiga como femicidio, una figura que agrava la pena de homicidio. El detalle escalofriante sobre el sospechoso son sus antecedentes judiciales. El 14 de febrero, un mes antes del crimen de Olga Quinteros, la justicia de Chubut lo condenó por tres ataques a su ex pareja.

La condena fue apenas seis meses de prisión en suspenso, es decir, sin detención, por tres hechos donde admitió su responsabilidad. El 14 de octubre de 2023, en la Plaza del Cielo, ubicada en el barrio Don Bosco de Esquel, le arrebató el celular a su expareja y lo rompió. El 6 de septiembre de 2024, cuando León Pérez interceptó a la víctima caminando por la vía pública, la tomó del cabello, la arrastró y le mordió una ceja, causándole lesiones y una herida cortante. Por último, el 19 de diciembre del año pasado, nuevamente le robó el celular a su pareja.

"Ápice de tonto no tiene y de loco mucho menos, si ya viene con esta conducta sabe cómo manejarse", consideró Sonia. Así como se escapó de Piedra del Águila a Buenos Aires luego de matar a su mamá, "él ya escapa de Chubut a Neuquén por ejercer violencia contra una ex pareja".

De aquella experiencia con la justicia, Ramón de León Pérez tuvo como única consecuencia la "obligación" de participar de un taller con perspectiva de género y la promesa de cumplir reglas de conducta por un plazo de dos años. La pena que afrontará si llega a ser condenado por femicidio será mucho mayor.

El pedido de la hija de Olga Quinteros a la Justicia

"Para mí lo que busca es ganar tiempo pensando la manera de poder salir airoso y ser llevado a su país", analizó Sonia, y sumó: "Me dijeron que no me preocupe, que está controlado las 24 horas atado a una cama, para que no cometa ningún acto ahí adentro, pero esta persona ya tiene que ser juzgada en la provincia de Neuquén, donde él cometió el hecho".

No hay siquiera perspectiva de que la situación cambie desde que el presunto asesino fue internado y es algo que Sonia advirtió que no va a tolerar. "La única respuesta que tengo hace dos meses es que lo están estabilizando para ser trasladado y juzgado", dijo y agregó: "no estoy de acuerdo porque si cada asesino por un hecho así dice que estuvo loco, y lo tratan así, no habría ninguna cárcel y estarían todos en psiquiátrico siendo estabilizados".

En este sentido, consideró que la decisión judicial de que siga internado no corresponde: "Sinceramente es una burla, siendo que es el único culpable, las huellas de él están por todos lados, él tendría que ser juzgado, de última que esté preso y medicado".