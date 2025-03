Conmoción en Piedra del Águila: quién era la mujer que encontraron muerta y cómo fueron sus últimos días

Díaz dio detalles de lo sucedido, y contó que, a primera hora del domingo, Sonia –hija de la mujer fallecida – se comunicó con ella para pedirle ayuda porque su madre estaba desaparecida. “Ella es asesora pedagógica del CPEM 100 de Santo Tomás y ayer me alertó de lo que sucedía, que el auto de su madre había aparecido en Buenos Aires, y se comenzó a preocupar”, dijo.

olga piedra del aguila.png

Sonia indicó que en un primer momento pensaron que había viajado y que se había perdido, por eso empezaron con la búsqueda, pero rápidamente se fue a registrar su casa y su yerno se topó con la brutal escena. “La encontró en una habitación de la parte trasera de la casa, estaba golpeada, su cuerpo estaba tirado en el piso, sin vida”, lamentó.

En ese momento se dio aviso a la policía y una ambulancia. “Todos los indicios son de un asesinato con robo, porque el auto se lo llevaron y lo dejaron tirado en Azul, no sabemos hasta ahora si se llevaron algo más de la casa”, precisó.

Asimismo, la mujer contó que Olga había hablado con su hija por última vez el viernes por la tarde, pero horas más tarde la empleada doméstica fue a la casa y se encontró con la luz apagada y el auto ya no estaba. “Pero eso no fue una alarma porque a veces se iba el fin de semana con el auto a pasear a Junín o San Martin de los Andes, no era extraño que no esté”.

El pueblo de Piedra del Águila está conmocionado. La referente de ATEN advirtió que "ella estaba golpeada, su cuerpo fue llevado ayer para la autopsia y conocer mayores detalles”.

Sabían que se había quedado sola

Y reveló un dato que despertó aún mayor intriga. “Su marido falleció hace unos 15 días por cuestiones de salud y tenía una sola hija, se piensa en que sabían que ella estaba sola. Es dudoso que el auto aparezca así abandonado, porque generalmente lo llevan a un desarmadero, no sabemos si se llevaron algo más, el pueblo está confundido, no sabemos realmente qué pasó”, reveló Díaz.

comisaria aguila.jpg

Y aseguró que por el momento no hay sospechas sobre quién o quiénes podrían haber cometido el brutal crimen, pero destacó que “seguro era alguien que sabía que estaba viviendo sola desde hace pocos días. Queremos que la justicia actúe, que revisen cámaras de seguridad porque el auto debe haber pasado por estaciones de servicio. También en la localidad vecina de Picún Leufú hay peajes que se puedan revisar ahí quién se llevó el auto, pero en su casa no había cámaras”, detalló.

"Este es un pueblo chico y estas cosas así tan brutales como un asesinato no pasan, hasta nos preguntamos si es alguien de acá y no nos entra en la cabeza, o si fue alguien de afuera por qué lo hizo", cuestionó.

La seccional del gremio docente ATEN de la localidad de Piedra del Águila emitió este domingo un comunicado donde solicitó “Justicia por nuestra compañera jubilada Olga Quintero”.