Los escalofriantes antecedentes del acusado por el femicidio en Piedra del Águila: "La próxima, va a la cárcel"

La conmoción por el femicidio de la docente jubilada de Piedra del Águila continúa aumentando a medida que trascienden datos sobre el presunto asesino y sus antecedentes penales. El detenido como principal sospechoso de cometer el crimen, recientemente estaba libre luego de ser condenado por tres episodios de violencia de género contra su ex pareja.

femicidio piedra del aguila La camioneta de la víctima de femicidio fue encontrada por policías en Azul, sobre la vera de la Ruta 3 y el pasaje Guaminí. Alertados por el hallazgo, la familia la encontró sin vida en su casa, con signos de violencia.

Los antecedentes penales del presunto femicida

Los detalles sobre la vida de Ramón De León Pérez, dominicano de 59 años radicado en Argentina, se conocieron a partir de sus antecedentes penales. Mientras vivió en Esquel fue denunciado por su ex pareja por violencia de género, una característica común del perfil de la mayoría de los femicidas, pero que en este caso, el violento tuvo su juicio en febrero. La cercanía resulta preocupante, teniendo en cuenta que fue condenado menos de un mes antes de ser investigado por asesinar a la anciana indefensa en su casa y robarle el auto.

Las pruebas que lograron la reciente condena fueron expuestas en un informe del equipo de género del Ministerio Público Fiscal de Esquel, liderado por la fiscal Rafaella Riccono, que reconstruyó los hechos cometidos a lo largo de un período de 14 meses, entre los años 2023 y 2024.

El primer hecho de violencia en el que estuvo involucrado De León Pérez data del 14 de octubre de 2023. Ese día, en la Plaza del Cielo ubicada en el barrio Don Bosco de Esquel, le arrebató el celular a su expareja y lo rompió.

Casi un año después se produjo la segunda situación más violenta de las tres. Fue el 6 de septiembre de 2024 cuando León Pérez interceptó a la víctima mientras ella caminaba por la vía pública, la tomó del cabello, la arrastró y le mordió una ceja, causándole lesiones y una herida cortante. Por último, el 19 de diciembre del año pasado, nuevamente intentó robarle el celular en la calle y luego de un forcejeo lo logró.

"El próximo delito, usted va adentro"

Acorralado, el violento aceptó su responsabilidad en los tres episodios de violencia de género, pero, sin embargo, quedó libre con prisión condicional. Durante el juicio abreviado, el juez Martín O'Connor lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por delitos de daño, en concurso real con lesiones leves agravadas, en concurso real con robo simple.

En su veredicto, el magistrado le dijo al condenado: "la ley penal argentina le da una segunda oportunidad a una persona que no ha cometido delitos con anterioridad y que no comete delitos graves". No obstante, le aclaró: "la primera condena queda en suspensión, pero es una única oportunidad que le da la ley argentina”.

Por último, el magistrado de Chubut le advirtió a De León Pérez: “el próximo delito, usted va adentro, va a la cárcel, ¿está claro? Así que esta es su última oportunidad, aprovéchela, no vuelva a cometer nuevos delitos” y agregó que le prohibía acercarse a la víctima y contactarla por cualquier medio y lo obligó a que realice un Taller de Sensibilización sobre Violencia de Género (TAVIRE).