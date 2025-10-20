Control de Gendarmería en la Ruta 22: detienen a una pareja con más de cinco kilos de cocaína y marihuana

La pareja detenida utilizó un falso desperfecto mecánico para evitar el control. Se realizó un allanamiento donde secuestraron balanzas.

Un operativo realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta 22 , a la altura del kilómetro 1.260, en Neuquén, terminó con la detención de una pareja que transportaba más de cinco kilos de cocaína y marihuana en el auto.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del lunes, cuando personal del Escuadrón 68 “Comahue” advirtió la presencia de un Volkswagen Gol detenido al costado de la ruta, con las luces apagadas. Al acercarse, los efectivos encontraron a un hombre y una mujer mayores de edad que afirmaron haber sufrido un desperfecto mecánico.

Mientras les indicaban colocar las balizas por seguridad, los gendarmes observaron una caja en el baúl y notaron cierta incomodidad en las respuestas del conductor, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal de Neuquén. Con la autorización judicial correspondiente, se revisó el vehículo y lo trasladaron al Grupo Seguridad Vial “Comahue”.

ruta 22 gendarmeria marihuana y cocaina (2)

Operativo de Gendarmería desbarató a los sospechosos

El escaneo de las pertenencias reveló la presencia de sustancias sospechosas dentro de una caja y una mochila. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 2,205 kilos de marihuana y 3,275 kilos de cocaína.

También se secuestraron 322.970 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, anotaciones y el vehículo utilizado para el traslado.

Ambos ocupantes fueron detenidos, y el Juzgado Federal de Neuquén ordenó un allanamiento vinculado a la causa en la localidad rionegrina de Villa Regina.

ruta 22 gendarmeria marihuana y cocaina

En cumplimiento de la orden judicial, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, junto a efectivos del Escuadrón y con el apoyo del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Jefatura de Región V de Gendarmería Nacional, llevaron a cabo el procedimiento, durante el cual se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

En el domicilio, los gendarmes incautaron cuatro teléfonos, dos balanzas —una de precisión y otra comercial—, más de 1,2 millones de pesos, documentación bancaria y varias tarjetas SIM sin uso.