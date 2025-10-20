Una mujer murió en toma 7 de Mayo: qué se sabe del caso y la investigación

La mujer de 30 años murió tras descompensarse en su casa. Su ex pareja dijo que habían bebido y consumido. Fiscalía ordenó una autopsia.

Una mujer de 30 años murió este último sábado por la noche en una vivienda ubicada en la toma 7 de Mayo , en el oeste de la ciudad de Neuquén. La víctima, según información policial, se habría descompensado luego de consumir alcohol y drogas junto a su ex pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40 del sábado, en la esquina de Rohde y Lago Puelo, uno de los sectores más densamente poblados de la toma. Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar tras un llamado que alertó sobre una mujer caída en una vivienda.

Según el reporte oficial, al arribar el personal del SIEN a la vivienda, la víctima había sufrido un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Heller. Pese a los esfuerzos de los médicos y a las maniobras de RCP, la mujer llegó sin vida al nosocomio.

Crimen- muerte- Toma 7 de mayo (4).JPG El barrio 7 de mayo tiene un historial de muertes violentas y vulnerabilidades. (Foto Archivo) Maria Isabel Sanchez

El hombre que la acompañaba, de alrededor de 53 años, declaró ante la Policía que ambos habían estado consumiendo alcohol y drogas cuando la joven se descompensó y cayó al suelo.

Muerte de la mujer: por qué intervino la Fiscalía

El parte policial indica que una de las médicas del SIEN, certificó el deceso y que el certificado de defunción presentaba inconsistencias, por lo que la Lucrecia Solá, dispuso la demora del hombre y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 18, junto con efectivos de Criminalística, que realizaron una inspección ocular en la vivienda y levantaron pruebas para determinar si hubo algún hecho de violencia o negligencia previa.

La toma 7 de Mayo, ubicada en el extremo oeste de la capital neuquina, es uno de los asentamientos más grandes de la ciudad y presenta situaciones de vulnerabilidad y precariedad habitacional. En los últimos años, las fuerzas de seguridad intervinieron en distintos episodios vinculados a conflictos familiares, intoxicaciones y hechos violentos en la zona.

La Justicia aguarda el resultado de la autopsia para confirmar las causas exactas de la muerte. Su ex pareja continúa demorado y a disposición del Ministerio Público Fiscal.