La Neuquinidad realizará una inusual actividad de campaña: ¿De qué se trata?

La Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa, realizará este lunes -en la recta final rumbo a las legislativas del domingo- una actividad de campaña marcadamente inusual, ya que los grandes protagonistas no serán los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia de Neuquén.

Se realizará en cada pueblo, ciudad, paraje y localidad. Está previsto que a las 17, en simultáneo, los distintos grupos salgan a recorrer las calles y a charlar con los vecinos sobre la boleta única papel, los centros de votación y la necesidad de que la provincia tenga representación auténticamente neuquina en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

No habrá puntos de salida, ni circuitos predeterminados; cada grupo saldrá del lugar que lo considere conveniente. Desde este domingo, comenzaron a organizarse entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo para difundir tanto lo realizado por el gobierno provincial como las propuestas que los candidatos de La Neuquinidad llevarán al Senado y a Diputados. Las fotos y videos de esas recorridas se difundirán a través de las redes sociales y estará etiquetada @laneuquinidad