La Neuquinidad suspendió actos y reuniones de campaña en adhesión al duelo por Azul Semeñenko

El espacio que conduce el gobernador Rolando Figueroa canceló, incluso, el evento de cierre previsto para el lunes en el Estadio Ruca Che.

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre, el espacio político de La Neuquinidad, que conduce el gobernador Rolando Figueroa , informó la suspensión de las actividades de sus principales candidatos que estaban previstas para este jueves y viernes. También quedó cancelado el acto de cierre que estaba previsto para el próximo lunes en el Estadio Ruca Che.

"Motiva esta decisión la confirmación del presunto transfemicidio del que fue víctima Azul Semeñenko , empleada estatal que estaba desaparecida y fue hallada asesinada este martes en Neuquén capital", precisaron. La medida fue adoptada por el frente de partidos que integran varias agrupaciones políticas, en adhesión al duelo que rige a nivel provincial durante estas dos jornadas.

Desde La Neuquinidad expresaron su acompañamiento a familiares y amigos, y abogaron por el "pronto esclarecimiento de lo ocurrido y reafirmaron el compromiso de dar continuidad y fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia de género y discriminación".

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (10) La Neuquinidad preparaba el cierre de campaña para el próximo lunes en el Ruca Che. Claudio Espinoza

Qué dijo Rolando Figueroa sobre el transfemicidio de Azul Mía Semeñenko

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se expresó por el transfemicidio de Azul Semeñenko, cuyo homicidio se confirmó este miércoles a última hora de la noche al conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

Este jueves, a primera hora de la mañana, el Gobierno de la Provincia declaró dos días de duelo y sostuvo que "este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación".

A través del decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura -a cargo del Ejecutivo-, Zulma Reina, se dispuso que durante el 16 y 17 de octubre las banderas Nacional y Provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en los actos oficiales en señal de repudio por este violento suceso.

Recordaron que Semeñenko se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno, área dedicada precisamente a combatir las violencias.

Azul Mía Semeñenko

"El gobierno provincial ratifica y profundiza su compromiso constante para fortalecer e impulsar de manera urgente las políticas públicas destinadas a erradicar toda forma de violencia de género y discriminación, asegurando la plena implementación de normativas que protejan a las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad", señalaron el escrito y sumaron que "manifiesta su acompañamiento y solidaridad a sus familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad neuquina", expresando “su más profundo pesar y su firme condena ante el presunto transfemicidio de Azul”.

Por su parte, el mandatario eligió expresarse a través de su cuenta personal de X (ex Twitter): "Acompañamos a la familia de Azul Semeñenko, a sus seres queridos y a todo el equipo del CAV. Es un día triste y de duelo", escribió y seguidamente marcó: "En Neuquén no hay lugar para el odio ni para la violencia. Vamos a poner todos los recursos necesarios para que haya justicia por Azul y para que nadie más sea víctima de la intolerancia y la discriminación".