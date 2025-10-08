Joaquín Perrén: "Lo de Milei cantando me pareció decadente"

Criticó al gobierno nacional y lo contrarrestó con la obra pública y las políticas sociales que se están llevando adelante en Neuquén.

Joaquín Perrén , segundo candidato a diputado nacional por La Neuquidad , criticó el comportamiento del presidente Javier Milei en su último acto público, como así también a las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.

Luego, analizó el contexto político, tanto provincial como nacional. “Creo que en 2023 se reseteó la política nacional. Y ese reseteo tuvo como principal beneficiario a Milei, a la Libertad Avanza”, dijo. “Muestra un hartazgo frente a cierta forma de hacer política. Particularmente las dos últimas argentinas presidenciales. La del Frente de Todos y la del Macrismo. Frente a esa falta de respuesta, emerge este fenómeno”, analizó.

Sostuvo que este fenómeno dejó de ser “algo privativo en la Argentina” y citó los casos de Bolsonaro en Brasil o de Trump en Estados Unidos, al tiempo que los diferenció del fenómeno local de La Neuquinidad.

“Fue un reseteo, una semilla de hartazgo frente a cierta forma de hacer política. Por eso, en estos dos años, tenemos mucho que mostrar. Desde esta idea de ordenamiento del Estado. Todo aquello que se había hecho en los últimos años, se revirtió. Y sobre la base de ese ordenamiento, la capacidad de redistribuir”, indicó.

Modelo neuquino

¨Perrén dijo que “estos dos son los pilares donde se sostiene el modelo neuquino. Ordenar, eliminar todo aquello superfluo para prestar atención en lo fundamental. Convertir recursos ahorrados en kilómetros de ruta, en hospitales, en escuelas”. “Sobre todo - apuntó - en un contexto en el que no existe obra pública a nivel nacional. Tenemos cero obras públicas en estos dos últimos años. Y 500 obras públicas que tenemos para mostrar, para enamorar y para generar un efecto significador dentro de la población”.

Al ser consultado respecto a la recepción de la gente en las recorridas de campaña, advirtió: “Uno recorre las localidades del interior o los barrios de la capital, lo que nota son obras concretas, vidas cambiadas. Y eso es un gran capital que tenemos porque no tenemos que hablar, sino mostrar lo realizado. Siempre hablo de algunas obras que han sido muy, pero muy significativas”.

Obra pública

Sostuvo que “esa injusticia fue revertida con una obra pública administrada por el gobierno provincial” y dio algunos ejemplos. “Cortaderas, esa ruta que obligaba a toda la gente de Chos Malal a hacer una hora más de viaje para llegar a la Confluencia. La pasarela de Cuyin Manzano, la posibilidad de que la Universidad Nacional de Comahue llegue al norte de Chile. Obras que difícilmente se podrían hacer con un esquema público-privado, privado como el que plantea el gobierno nacional”, advirtió.

“En el sálvese quien pueda, el que no pueda pagar su que paga, no tiene posibilidad de acceder a otro servicio sanitario. En el sálvese quien pueda, el que no pueda pagar una escuela privada, no tiene forma de acceder al derecho a la educación. Y así sucesivamente, el que no pueda vivir en un barrio cerrado, no va a poder tener su seguridad asegurada”, señalo.

“Y frente a ese modelo, que es el modelo en el que el Estado te suelta la mano, nosotros desde la Neuquinidad tenemos un Estado que es sobre la base de un ordenamiento de las cuentas públicas y que ofrece soluciones. Me parece que esa es la marca distintiva, y eso es lo que logramos instalar en este escenario electoral”, aseguró.