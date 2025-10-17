Multan a una inspectora de Tránsito que chocó alcoholizada: ¿Cuánta plata tiene que pagar?

Tras una investigación administrativa interna, el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura aplicó la multa más alta que prevé el código para alcoholemias positivas, luego de probar la responsabilidad de una inspectora municipal involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad.

El hecho investigado, y en el que intervino también la Policía de Tránsito, tuvo luga r el pasado 20 de junio , a las 7:30, en las calles Delfina Chumuy y Guanaranja, de la localidad cordillerana.

"El Tribunal de Faltas emitió un acta. Lo que resta ahora, es ver qué sanción le aplicará el municipio: si es una exoneración, una suspensión o apercibimiento. Eso se determinará una vez que finalice la instancia sumarial. Si bien ya está cerrada, la trabajadora está ejerciendo su derecho de defensa", explicó el secretario municipal de Gobierno, Juan Pablo Naretti, en diálogo con LMNeuquén.

alcoholemia centenario

Comentó también que actualmente sigue trabajando en la Municipalidad, pero no como inspectora de Tránsito. "Se le asignaron otras tareas, hasta que por lo menos cierre el sumario", agregó el funcionario de Gobierno.

La agente cumplía tareas de inspección en el municipio de Villa La Angostura desde hace 5 años.

Recordemos que desde la Municipalidad tomaron conocimiento del incidente vial tras recibir un acta policial y el informe de la Secretaría de Transporte, que daba cuenta de lo sucedido. "Entendemos que el impacto en su momento no fue grave, pero colisionó con un vehículo de recolección de residuos del municipio (camión)", indicó Naretti.

Municipalidad de Villa La Angostura.jpg

Según informaron fuentes policiales, la empleada municipal -de planta permanente- tenía 1.92 gramos de alcohol por litro de sangre. Y tras esta comprobación, desde la Municipaldiad se abrió un sumario en su contra para investigar su conducta. Se aclaró, entonces, que la agente no se encontraba trabajando al momento del choque y se trasladaba en un vehículo particular.

No obstante ello, Naretti indicó: "Entendemos que hay un compromiso, de tener cierto decoro o moralidad en los actos individuales. No es un dato menor que dé positivo el test de alcoholemia y sea una inspectora de Tránsito, esa es la cuestión".

Lo que dice la resolución del Juzgado de Faltas

De acuerdo a la reciente resolución, la inspectora infraccionada deberá pagar una multa que asciende a los $4.370.000. Además, quedará inhabilitada de conducir cualquier tipo de vehículo durante 90 días. También se le retendrá la licencia hasta que sea abonada la infracción y se venza el plazo de la inhabilitación.

multa inspectora de tránsito

Asimismo, la trabajadora municipal debe abstenerse de cometer otras infracciones y de volver a conducir bajo la intoxicación alcohólica, bajo apercibimiento de una inhabilitación definitiva.

Por último, el Tribunal de Faltas dispuso que la trabajadora realice un curso teórico en la Dirección de Tránsito relacionado a la temática de alcoholemia, el cual deberá acreditar antes de recuperar su licencia de conducir.

Un cambio de política

Naretti recordó que la decisión de sumariarla tiene que ver con una política local que está en sintonía con la provincia y el país para "trabajar no solo en derechos de los trabajadores, sino también en sus obligaciones". En tal sentido, aclaró que "tenemos varios sumarios abiertos por otras faltas e incumplimientos. Es un antes y un después en la gestión".

Cabe destacar que el artículo 58 de la ordenanza N°1609 prohíbe expresamente a los empleados del área realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con la moral, la urbanidad y las buenas costumbres.

Además, el municipio solicitó la intervención de la médica laboral a fin de brindar acompañamiento a la agente, en caso de que se requiera asistencia en el abordaje de consumos problemáticos.

En su descargo público, el abogado que asiste a la inspectora municipal manifestó que ella no conducía el vehículo. En teoría, iba como acompañante. Trascendió que fue una coincidencia que justo se encontraba en el asiento del conductor para abrir el capot. La pregunta, entonces, que muchos se hacen es: ¿Por qué la Policía le practicó a ella el test de alcoholemia?