Tras un choque, inspectora municipal de Tránsito dio positivo en un control de alcoholemia

La novedad es que el viernes, desde la Municipalidad abrieron un sumario en su contra para investigar su conducta.

La instrucción es externa

El secretario de Gobierno aclaró que la inspectora municipal de Tránsito no se encontraba trabajando al momento del choque y que se trasladaba en un vehículo particular. No obstante ello, Naretti indicó: "Entendemos que hay un compromiso, de tener cierto decoro o moralidad en los actos individuales. No es un dato menor que dé positivo el test de alcoholemia y sea una inspectora de Tránsito, esa es la cuestión".

Por tal motivo, desde la Municipalidad de Villa La Angostura se abrió un sumario para investigar lo sucedido. En ese marco, la mujer también puede ejercer su derecho de defensa. "Un abogado externo al municipio instruye la causa para dotar de mayor transparencia al proceso", aclaró el secretario de Gobierno.

Mientras tanto, la empleada sumariada se alejará de su puesto de trabajo como inspectora municipal. Esto no significa que haya sido suspendida, sino que se le asignaron otras tareas de tipo administrativa (readecuación de funciones), hasta tanto finalice la instrucción sumarial.

Un cambio de política

Naretti recordó que la decisión de sumariarla tiene que ver con una política local que está en sintonía con la provincia y el país para "trabajar no solo en derechos de los trabajadores, sino también en sus obligaciones". En tal sentido, aclaró que "tenemos varios sumarios abiertos por otras faltas e incumplimientos. Es un antes y un después en la gestión".

Cabe destacar que el artículo 58 de la ordenanza N°1609 prohíbe expresamente a los empleados del área realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con la moral, la urbanidad y las buenas costumbres.

Además, el municipio solicitó la intervención de la médica laboral a fin de brindar acompañamiento a la agente, en caso de que se requiera asistencia en el abordaje de consumos problemáticos.

En su descargo público, el abogado que asiste a la inspectora municipal manifestó que ella no conducía el vehículo. En teoría, iba como acompañante. Trascendió que fue una coincidencia que justo se encontraba en el asiento del conductor para abrir el capot. La pregunta, entonces, que muchos se hacen es: ¿Por qué la Policía le practicó a ella el test de alcoholemia?