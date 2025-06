Mudanza fallida: Tránsito le secuestró el auto con el sommier arriba

La mujer conducía desde Cinco Saltos a Centenario cuando fue sorprendida por el control de tránsito. La conductora no tenía la documentación.

Una situación insólita sorprendió al personal de tránsito cuando, en un control vehicular en Centenario, registró a una mujer que se trasladaba desde Cinco Saltos con un Peugeot 208 color azul con un sommier en el techo. Al pedirle la documentación reglamentaria para circular, la conductora manifestó que no la tenía.

La mujer no fue la única infractora, sino que se confirmaron una serie de irregularidades que terminaron con el secuestro de un total de tres autos y una moto por falta de documentación. Además, labraron 15 actas contravencionales.

Lista para dormir, pero no para manejar

De acuerdo a la información brindada por Centenario Digital, las circunstancias de la infracción fueron durante un nuevo control de tránsito realizado este martes a la tarde sobre el Acceso Jaime de Nevares, entre la segunda rotonda de Centenario y el cruce del CPEM N°1.

Cuando detuvieron la marcha de la conductora y le pidieron la licencia de conducir y el seguro del automotor. Las autoridades se encontraron con que no tenía y por este motivo dispusieron el secuestro inmediato.

Lo que sorprendió a muchos vecinos que circulaban fue que, sin otra opción, los agentes debieron colocar fajas en las puertas del auto y subirlo a la grúa para su traslado al predio municipal.

Una mujer fue multada en Centenario por manejar sin licencia de conducir ni seguro, y le secuestraron el auto donde llevaba un sommier en el techo.

En Neuquén, como en el resto del país, la normativa establece que si te atrapan conduciendo sin la licencia de conducir correspondiente, te pueden retener el vehículo, además de aplicar una multa y otras sanciones, aunque recientemente el gobierno implementó modificaciones.

Nueva Ley de Tránsito: qué dice de las retenciones y sanciones a infractores

El gobierno nacional prácticamente introdujo una nueva Ley de Tránsito con sus modificaciones por decreto y en el plan de quitar regulaciones y trabas burocráticas. Entre las novedades, aparece un camino más ágil para la renovación de licencias de conducir. En muchos casos pueden ser percibidas como un ablandamiento de reglas, pero también conllevan un endurecimiento de otras.

Una de las modificaciones, por ejemplo, es que las licencias de conducir digitales y físicas tienen la misma validez legal, y el carnet no tiene fecha de vencimiento. Lo que sí debe renovarse periódicamente es el apto psicofísico, según la edad del titular.

En este contexto, el nuevo decreto informa que pueden perder la licencia aquellos que puedan "incurrir en faltas graves durante los primeros DOS (2) años de otorgada la licencia". El inciso d del Artículo 13, detalla. "La misma se suspenderá y, en su caso, el conductor deberá rendir nuevamente el examen teórico-práctico". Con faltas graves, se refiere a situaciones como:

Conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias prohibidas.

Exceder los límites de velocidad.

No respetar los semáforos o las señales de tránsito.

Usar el celular mientras se conduce.

No usar el cinturón de seguridad o el casco en caso de motociclistas.+

Además, no superar el examen psicofísico es causal de suspensión de la licencia de conducir. En tanto, entre otros argumentos, los vehículos pueden retenerse por no cumplir las exigencias de seguridad reglamentaria o si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen.

Por último, en el artículo 83, la Ley tipifica las clases de sanciones a los conductores, que son de cumplimiento efectivo y no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso. Se trata de: