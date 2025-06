Los autos de dos desarmaderos ilegales serán donados a escuelas técnicas

allanamientos desarmaderos policia federal 301024

El plazo que estableció fue por un año con las siguientes condiciones: deberán fijar domicilio y no podrán ausentarse sin previo aviso; no podrán abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; presentarse ante el Patronato de Liberados cada cuatro meses; no cometer nuevos delitos.

¿Cómo funcionaban los desarmaderos?

La investigación impulsada por la fiscal del caso, determinó que los dos hombres comercializaban las autopartes en desarmaderos ilegales en Zapala. En los allanamientos se encontró un amplio stock de partes usadas de automotores en condiciones ilegales.

Por un lado, Pizzipaulo, le atribuyó a J.B.R.R, que desde enero de 2023 hasta el 28 de octubre de 2024, comercializó repuestos usados para automotores sin la debida autorización. Además, le reprochó que en el marco del allanamiento en su predio, había gran cantidad de partes de autos con intención de desarme y venta, que carecen de la identificación legal, y no se encuentran registradas las bajas de los automotores, ni las autopartes para su venta ante el registro Nacional del Automotor.

En tanto que a L.A.M, se le reprochó que en un periodo incierto, pero ubicable entre enero de 2023 hasta el 28 de octubre de 2024, comercializaba a través de la red social Facebook, repuestos usados que almacenaba en su terreno, ubicado en la ciudad de Zapala, sin la debida autorización. También se le imputó que, en el marco de un allanamiento, se hallaron partes usadas de automotores que eran almacenadas, comercializadas y desarmadas sin la identificación legal, y que no estaban registradas para su venta ante el registro Nacional del Automotor.

En los operativos participaron efectivos de civil y uniformados de la División Unidad Operativa Neuquén de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal del Gabinete Científico Neuquén, quienes inspeccionaron minuciosamente cada desarmadero en busca de irregularidades y evidencia.

Según datos que trascendieron de la investigación, el valor de las autopartes secuestradas asciende a aproximadamente 473 millones de pesos, cifra que pone en evidencia la magnitud del negocio clandestino que se venía desarrollando y que está más vigente que nunca.

De esta manera, los predios quedaron clausurados y el procedimiento incluyó la inmovilización de las autopartes secuestradas, prohibiendo su venta hasta que la justicia defina su destino o los dejen bajo la figura de custodia judicial. Tras casi cuatro meses de investigación, con la suspensión del juicio a prueba, las autopartes tendrán un fin social y educativo en las escuelas ténicas de Neuquén.