La familia de Ian Moche denunció a Javier Milei tras su fuerte ataque contra el menor

Milei reposteó esta imagen donde se lo ve a Moche hablando junto a Massa, Cristina y el periodista Paulino Rodríguez. Además, realizó un comentario: " Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla"..

posteo Milei Ian Moche

El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, inició una acción judicial contra el jefe de Estado para que elimine la publicación en la que violó "de forma manifiesta el principio del interés superior del niño". A su vez, pidió que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales.

No se trata simplemente de una acción técnica, sino de un acto comunicativo con intencionalidad propia, que contribuye a que el contenido ofensivo llegue a un público mayor, amplificando su daño y legitimándolo", se indica en el petitorio que presentó el letrado.

La explicación que Ian realizó en la denuncia contra Milei

En el escrito judicial, el activista agregó una pequeña introducción sobre su vida y los desafíos que conlleva su condición como persona neuro divergente. "Tengo 12 años. A los 2 años fui diagnosticado con autismo", expresó.

"Desde el momento del diagnóstico, me enfrenté a numerosos desafíos diarios que, gracias al acompañamiento permanente de mi familia, pude ir superando progresivamente. Uno de los principales retos fue el desarrollo de habilidades sociales, ya que no me comunicaba verbalmente, sino a través de la lectura: leía pero no hablaba, condición conocida como hiperlexia", explicó el menor.

En este sentido, se advirtió sobre la transgresión de diversos instrumentos jurídicos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, "al haberse impulsado una acción estatal que refuerza estigmatizaciones, legitima formas de violencia discursiva y promueve simbólicamente un trato desigual, discriminatorio y denigrante".

En su cuenta de Instagram, el menor realizó una publicación que hablaba sobre la denuncia e indicó: "Fue una desicion en familia y con muchas personas que se solidarizaron, gracias @andresgildominguez por tu acompañamiento en ayudarnos a defender los derechos de Ian!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ian un niño de 12 años autista que habla de Autismo (@ianmoche)

La denuncia también alcanzó a otro funcionario de Milei

La familia Moche incluyó en su denuncia a Diego Spagnuolo, un funcionario libertario que desempeña su labor en el área de discapacidad, por una conducta desaprensiva.

"En marzo de 2024, me reuní junto a mi madre con el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Señor Diego Spagnuolo. En dicha reunión, el funcionario le manifestó a mi madre y a mí que si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado", expuso Ian.

Spagnuolo le preguntó a la madre de Ian, Marlene Spesso: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?". " Lo lamentable no es que es un funcionario que se expresó mal. Esta violencia institucional de abandonar y de desfinanciar la discapacidad parece una política de Estado", indicó Marlene en una entrevista con La Nación a fines de mayo.