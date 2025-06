Apoyo del Gobierno a los ataques de Estados Unidos contra Irán

Embed Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares.



Mañana el mundo despertará más libre y en paz!



Fuimos victimas del terror de Iran y lo pagamos con sangre de inocentes.



Gracias Presidente @JMilei!



Estamos en el… — Luis Petri (@luispetri) June 22, 2025

Guerra en Medio Oriente: Argentina sin comunicado oficial

En tanto, el Presidente no envió ningún mensaje propio. En rigor, Milei afirma en privado que sus reposteos en X no siempre quieren decir su opinión, sino que visibiliza “lo que los medios no quieren mostrar”. Hasta el momento no se prevé que haya un comunicado de la Oficina del Presidente, la cuenta que el libertario considera que es la representativa de sus posiciones como jefe de Estado; ni tampoco de la Cancillería Argentina.

La última vez que Milei se refirió al tema fue en una entrevista con LN+. “Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil negociar con alguien que lo quiere exterminar (...). Irán, en paralelo, se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Imagínese si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problemas. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros”.

“Israel ya nos salvó de Irak en 1981; Israel nos salvó de Siria en 2007; y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Es decir, no podemos errar de esta manera. Pero claro, lo políticamente correcto, los woke, están del lado de la izquierda; y la izquierda quiere romper a Israel, porque es atacar los valores judeocristianos, que son la base del capitalismo”, concluyó.

La gira de Javier Milei en Israel

El fin de semana pasado, Milei volvió de una extensa gira internacional que incluyó cuatro días de visita a Israel, que culminó con un rezo en el Muro de los Lamentos con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, algo que solo había hecho en el pasado con Benjamin Netanyahu. Durante esos días, el mandatario argentino se reunió con diferentes autoridades de ese país: el presidente Isaac Herzog; el canciller Guideon Sa’ar; el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich; el ministro de Asuntos de la Diáspora Amichai Chikli, y la ministra de Transporte, Miri Regev.

Durante esa estadía, el Presidente se convirtió en el primer jefe de Estado argentino en hablar en la Knéset, en recibir el Premio Génesis, conocido como el “Premio Nobel judío”, firmó el Memorándum por la Democracia y la Libertad contra el Terrorismo y el Antisemitismo junto al Primer Ministro israelí, anunció la mudanza de la Embajada Argentina a Jerusalén en 2026 y oficializó la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. Todos gestos de alineamiento total.

En las horas posteriores al ataque a Irán, la Embajada de Israel en Argentina le agradeció al mandatario por “su firme apoyo al pueblo de Israel en estos tiempos difíciles” y que aquello “honra la profunda amistad entre nuestras naciones”. “Reconocer el derecho de Israel a defenderse frente a las amenazas de Irán es también defender la lucha por un mundo libre de terrorismo”, agregaron hacia el final.

Milei también compartió las palabras de la diputada nacional del PRO, Sabrina Ajmechet, quien remarcó que “gracias a Israel y a Estados Unidos, el mundo es un lugar más seguro para todos nosotros”. Para después repostear otra publicación del diputado provincial y alfil digital libertario Agustín Romo, que por el alineamiento con ambos países Argentina “está del lado correcto por primera vez. Y lo más importante: del lado ganador”.

Otros de los mensajes clave reposteados por el Presidente indican que “Irán es el enemigo de Argentina” y “deberíamos odiarlos casi tanto como a los ingleses, dos atentados nos hicieron”.

Durante estas horas, Milei compartió tuits que repudian las amenazas del Régimen contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi. El mensaje explícito fue formulado por el Ali Larijani, cercano al ayatollah Ali Khamenei, quien dijo que el funcionario pagará después de que termine la guerra. La cúpula iraní le atribuye responsabilidad a Grossi por el efecto que tuvieron sus declaraciones sobre el status del programa nuclear iraní en el posterior ataque de Estados Unidos e Israel.