Condenan a un ex intendente de Córdoba por abuso sexual y coacción

El ex intendente José Eugenio Díaz , de la localidad cordobesa El Brete, fue condenado por abuso sexual y coacción en perjuicio de cuatro mujeres. A su vez, hay otras dos víctimas donde solo se consideró la coacción.

El ex legislador de la UCR, a raíz de estas denuncias, fue condenado a tan sólo 3 años de prisión condicional. La sentencia fue resuelta por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, en sala unipersonal del vocal Ángel Andreu. El político de 68 años , luego de rechazar una pericia psicológica, reconoció las acusaciones en una audiencia que tuvo trámite de un juicio abreviado. Todo ocurrió en su despacho entre los años 2002 y 2004.

Una causa de este tipo se realizó mediante un juicio abreviado tras un acuerdo entre la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino. y el defensor de Díaz, Facundo Rodríguez de la Torre. Durante la audiencia, el defensor de acusado pidió expresamente que no se lo inhabilite para ocupar cargos y así se resolvió. A Diaz, pese a haber violado a sus víctimas en su despacho mientras ejercía un cargo público, no le cabe ninguna inhabilitación para ocupar cargos públicos. Actualmente, el intendente de la localidad es su hijo, Pablo Díaz.

municipio de El Brete

Las amenazas del intendente a las víctimas: "Te puede pasar lo mismo"

Según consta en el expediente, Díaz aprovechaba su lugar de poder para abusar psicológica y sexualmente de las mujeres a quienes terminaba sometiendo. "Díaz le dijo una vez cuando se encontraban a solas en el interior de su oficina, luego de cerrar la puerta de ingreso, previo manifestarle a aquella, expresiones tales como 'que linda que sos', 'que linda cola que tenés', 'anoche soñé con vos'", señala el escrito.

El abogado querellante, Pablo Olmos, indicó que en el juicio se encontraron con que la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino ya había acordado con la defensa del imputado: "La pena era de dos a 32 años y la fiscal pidió tres. Una pena irrisoria", se indignó el letrado en diálogo con El Doce, quien además contó que las víctimas, por las presiones que sufrían tras la denuncia, tuvieron que irse de la localidad donde vivían.

A una de las víctimas, el acusado le dijo "que no volviera a trabajar más, sino se acostaba con él". A otra le advirtió: "Pensalo bien, porque tenés una hija, así como le devolví el plan a tu madre, te lo puedo quitar”; "no andes hablando lo que pasa acá, porque yo te puedo sacar", "te puede pasar lo mismo que a las otras", "puedo hacer algo para que no puedas entrar más a trabajar en ningún lado, fíjate bien lo que haces", indicaba Díaz con claras actitudes extorsivas.

El Tribunal estableció que estos abusos y amenazas fueron efectivamente cometidos por Díaz, quien ahora deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas, mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y abonar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo.