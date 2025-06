La despiadada crítica de Javier Milei a un periodista por entrevistar a un niño con autismo y su madre

“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”, escribió el presidente al replicar el mensaje original del usuario “hombregrisxd”, que afirmaba: “Paulino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei . Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”.

Denuncias contra Spagnuolo

Durante la entrevista, Marlene relató una reunión que mantuvo con Spagnuolo en la sede de la agencia. Según su testimonio, el funcionario expresó que el Estado no debía seguir siendo responsable de las personas con discapacidad. “Nos dijo que su idea era que las empresas privadas empezaran a hacerse cargo de las personas con discapacidad y que, en consecuencia, dejaran de percibir la pensión. También dijo que, si un hijo nacía con discapacidad, era responsabilidad de la familia”, detalló.

Además, Marlene aseguró que Spagnuolo cuestionó los beneficios fiscales de las personas con discapacidad. “Nos increpó preguntando: ‘¿Qué derechos? ¿El derecho de no pagar un peaje? ¿El derecho de no pagar una patente? ¿Por qué vos no pagás y yo sí?’”, relató en declaraciones a La Nación.

El titular de ANDIS negó las afirmaciones a través de un comunicado en el que calificó de falsas las declaraciones difundidas. Frente a esto, Marlene e Ian salieron nuevamente al aire con Rodrígues para insistir en su versión.

El testimonio de Ian

Ian Moche (12 años), activista por los derechos de las personas con discapacidad, respondió en primera persona. “Estuvieron hablando de mí en un programa en LN+ diciendo que yo era un mentiroso por contar que él nos había cuestionado algunas cuestiones con respecto a la discapacidad”, expresó. “Me dijeron a mí que era mentiroso, le dijeron a mi mamá que era mentirosa”.

El niño ya había sido entrevistado por el mismo periodista en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández. En aquella oportunidad, había denunciado demoras en el otorgamiento de pensiones y servicios para personas con discapacidad. “Este problema viene desde hace tiempo, pero ahora colapsó”, añadió Marlene.