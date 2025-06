Rutas "rotas y olvidadas": el picante posteo de Río Negro para que Nación se haga cargo

“Lo que pasa con las rutas nacionales en nuestra provincia no es una demora. Es un destrato sistemático”, comenzó el mandatario, apuntando directamente al presidente por la falta de mantenimiento y obras de infraestructura vial

Alberto pegó duro y parejo por el desastre de las rutas

El mandatario provincial también cuestionó el argumento habitual de la falta de fondos y puso sobre la mesa una cifra contundente: en 2024, el Estado nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, un tributo que por ley debe destinarse a la infraestructura vial. “¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, denunció.

RÍO NEGRO CONTRA EL ABANDONO



Lo que pasa con las Rutas Nacionales en nuestra provincia no es una demora. Es un destrato sistemático. Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias.



La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas,… pic.twitter.com/fEOoBobaA2 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) May 31, 2025

Anticipándose a las críticas, Weretilneck explicó por qué la provincia no puede intervenir directamente en las rutas nacionales: “No nos dejan. Son competencia de Nación. No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos”. Reafirmó que se hicieron todos los planteos necesarios pero que no utilizarán fondos provinciales para cubrir “la desidia de un gobierno que se borró”.

“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde”, remarcó el gobernador, subrayando que el reclamo trasciende lo partidario y está centrado en la seguridad y el derecho al tránsito de los rionegrinos. “Cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, concluyó.

La denuncia del mandatario vuelve a encender el debate sobre el rol del Estado nacional en las regiones y el federalismo real en la distribución de los recursos. Desde Río Negro, el mensaje es claro: no se trata de pedir ayuda, sino de exigir que se cumpla con lo que marca la ley y lo que necesita la gente.