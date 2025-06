Los reveladores chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Los chats de Fernández y Yañez figuran en el teléfono secuestrado por la Justicia en el marco de la causa de violencia de género y peritado en los últimos días a pedido del ex presidente. Son más de 8400 páginas de mensajes, audios y fotos con su ex mujer a los que tuvo accedo Infobae. Hay conversaciones desde 2017 hasta 2024, desde diferentes celulares.

La primer referencia a Milei aparece recién el 2 de marzo del año pasado, un día después del primer discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Fernández estaba en Buenos Aires y se preparaba para viajar a México. Yañez, por su parte, descansaba junto a su hijo en Torremolinos, una pequeña localidad cercana a Málaga. “El problema es que Malaga esta lleno de argentinos. Por eso no me entusiasma“, le advertía el ex presidente a la distancia.

-Alberto Fernández: La verdad es que pase una semana de m***da y extrañando mucho

-Fabiola Yañez: Me imagino. Y que paso?

-AF: No va a pasar nada. Todo es un disparate. Pero hicieron un despelote mediatico solo para que ayer Milei pueda decir que el Estado es una organizacion criminal

-FY: Porque solo se de la noticia pero no se mas de lo que paso con vos. Y tambien que fui tendencia en tweeter (sic) Por lo de mi querida Fabiola

-AF: Ah. Una tu***da. Yo sali en una radio (solo uno) explique todo y medio pari el tema.

Apenas unas horas antes, Fernández había dado una entrevista en Radio La Red, con el periodista Facundo Pastor, para intentar explicar una frase desafortunada sobre su secretaría de toda la vida, María Cantero. “Yo no pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, había deslizado previamente cuando lo acusaron de manipular los contratos de seguros con el Estado.

Su respuesta se asoció rápidamente con aquella frase posterior a la Fiesta de Olivos (“mi querida Fabiola”) y las redes lo transformaban en tendencia. “Eso fue lo que dije. Podes oir el audio. Pero Milei tiene copadas todas las redes", se quejaba el ex presidente a la distancia.

La conversación avanza. Dos minutos después, Fernández sube la apuesta: “Si Milei sigue asi va a generar una guerra civil". Y agrega: “Hicieron un escandalo enorme. Por eso me senti tan mal. Todo lo hicieron para que Milei pueda decir las cosas que dijo en su discurso (del 1 de marzo). Barbaridades. Hablo mal de todos. A mi no me nombro. Te mando un beso grande".

Qué partes del chat se utilizarían como pruebas de violencia

En los meses siguientes, las discusiones se ponen cada vez más violentas. A los problemas habituales de la pareja se le suman las peleas por dinero y los trámites migratorios que demoraban más de lo previsto. “Ya me salio la jubilacion!! Un problema menos", se entusiasmaba Fernández el 7 de marzo.

“Estoy en Buenos Aires tapado de problemas, solo, sin nadie que me ayude a sobrellevar mi malestar y siempre preocupado por el tema migratorio de ustedes. Por eso te mande el mensaje que me mandaron. Estoy pidiendo que los abogados inicien el tramite formalmente. Si queres decile a Ramiro que hable con la persona que yo te mande. Solo quiero ayudar. Dicho esto, Soy un senor grande. Mi mama murio y a mi no me reta nadie (sic)“, dice el ex presidente luego de una extensa pelea.

Las discusiones en los chats publicados por Infobae hacen mención a la razón por la que se secuestraron los teléfonos en primer lugar: “No tengo nada que hablar con vos porque seguro me terminas pegando como siempre. Y me vine para no exponer mas al dolor de mi familia por lo que me haces y por defender a mi hijo", le recrimina Yañez en esa misma pelea por WhatsApp. “Deja de mentir”, cierra Fernández desde Buenos Aires.

Las menciones a Cristina Kirchner en los chats de Alberto con Fabiola

El teléfono del ex presidente también guarda ciertas huellas de su vínculo con Cristina Kirchner. Desde marzo de 2018, Fernández habla con su entonces pareja de algunos de los encuentros con la ex presidenta. El reencuentro, después de diez años, se había dado en diciembre de 2017 a partir de una gestión de Juan Cabandié, una de las figuras de La Cámpora.

“Estoy con CFK”, “Hoy la veo a Cristina”, “Me estoy yendo a verla a Cristina”. Los mensajes se repiten a lo largo de 2018. En algún momento, Yañez hasta ironiza con ese nuevo vínculo político: “Ahora andas todos los dias con Cristina".

Los chats con Fabiola se interrumpen durante la campaña presidencial, seguramente producto de un borrado intencional. No hay mensajes desde marzo hasta diciembre de 2019. Recién se retoman los chats cuando Fernández ya ejercía como Presidente. “Cenamos Cristina, Wado y Axel con nosotros. Asado para todos. Para Cristina lomo y ensalada sin sal”, dice un chat del 27 de diciembre enviado a su mujer.