Alberto Fernández: "A mi gobierno jamás le hicieron un paro general"

El expresidente afirmó que su gestión "siempre pensó en los que trabajan". Los detalles de la información que dio a conocer.

En medio de una jornada marcada por el paro general de la CGT , en rechazo al proyecto de Reforma Laboral , el expresidente Alberto Fernández apareció en escena para destacar la gestión de su Gobierno.

Fernández se refirió a su propia gestión a través de su cuenta de X, y afirmó que "hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan". Fue así que compartió una infografía que muestr a los paros generales de la Confederación General del Trabajo que enfrentaron todos los gobiernos desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad.

En este sentido, se atribuyó el mérito de no haber sufrido paros generales durante su mandato y lo presentó como prueba de un "gobierno que siempre pensó en los que trabajan".

"Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/2024304397472154023&partner=&hide_thread=false Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general. pic.twitter.com/0d7Qz4TfBP — Alberto Fernández (@alferdez) February 19, 2026

En la placa que compartió, se observa que Alfonsín encabeza el ranking con 13 paros generales. Lo siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa, con 8 cada uno; Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, con 5; y Javier Milei, con 4 -incluido el de hoy-. Más atrás aparecen Eduardo Duhalde, con 2; Néstor Kirchner, con 1; y Alberto Fernández, sin paros generales.

Paro nacional: la CGT aseguró que la medida tiene alto acatamiento

En esta ocasión, la medida se extenderá durante 24 horas, sin prestación de servicios mínimos ni guardias, según confirmaron las organizaciones sindicales. La paralización afecta a los principales corredores urbanos y suburbanos, con impacto en las principales ciudades del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Central afirmó que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

El cosecretario general indicó que "El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida".

paro cgt servicios afectados

Cuáles son los cambios que se realizaron al proyecto de Reforma Laboral para tener su aprobación

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Luego de esta quita, el espacio libertario aseguró que no aceptaría más cambios a la Reforma Laboral. No admitirán concesiones sobre el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ni tampoco se sumará el pedido de aliados para restituir el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales.