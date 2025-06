Milei recibió otra vez a Pedrito, en Casa Rosada: qué le preguntó el nene libertario

"¿Qué pasó que no saludaste a Villarruel ni a Macri?" , preguntó Pedrito. Entre risas, Milei le respondió: " Roma no paga traidores" , volviendo a expresar la frase que publicó en su cuenta de X cuando estalló esta polémica. Asimismo, tanto la madre como Robertito explicaron que él defendió la actitud del mandatario: " Dejen a Milei ser Milei" , contó que dijo cuando criticaban al Presidente por ese gesto.

milei pedrito.png El pasado 2 de abril Pedrito conoció a Javier y Karina Milei, con quienes recorrió la Casa Rosada.

Por otra parte, el menor le realizó otra pregunta al mandatario sobre su futuro en la política: "¿Te vas a volver a postular?".

"Si las condiciones ameritan, lo haré, pero igual en el fondo, digo, la reelección va a depender de la gente, no de mí. Eso sí, si soy reelecto después del 2031 no me van a ver más. Me voy a ir", anticipó Milei en respuesta a la pregunta de su fanático.

Cómo fue la entrevista de Milei con Robertito Funes

En primer lugar, el Presidente habló sobre la proyección económica y la serie de medidas políticas que viene impulsando su gobierno. Milei ratificó que el país tendrá 30 años de crecimiento, con una primera década en la que se verán dos tercios de esos beneficios.

"Argentina en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales, y dos tercios de esa mejora se van a ver en los primeros diez años. Así que se vienen diez años gloriosos", sostuvo.

Todos los fragmentos de la entrevista fueron compartidos posteriormente en las redes sociales del periodista.

A su vez, el jefe de Estado destacó los resultados de sus primeros meses de gestión. "Cuando llegué al gobierno, la pobreza era - cuando la sinceramos - 57%. Hoy es 35. Bajó 22 puntos. Sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Ahora la realidad es que está terminado el trabajo. Nos quedan todavía 1/3 de los argentinos para sacar de la pobreza. Es un montón", expresó.

Quién es Pedrito, el nene libertario fanático de Milei

Durante el acto que realizó el presidente para el 2 de abril en conmemoración de a los veteranos de Malvinas, Pedrito estuvo presente entre quienes vieron el homenaje.

En aquel momento, en el programa A la Barbarossa (Telefe), el periodista Roberto Funes entrevistó a Pedro, que sorprendió a todos con su entusiasmo por la política y su deseo de convertirse en ministro de Economía. Además, confesó que le gustaría conocer a Javier Milei.

Este deseo del menor se volvió realidad cuando alguien del entorno presidencial vio la entrevista y decidió cumplirle su deseo. Horas después, Pedro fue recibido en la Casa Rosada, donde se encontró cara a cara con Milei en su despacho. Al ver al mandatario, el pequeño no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Acto seguido, Milei, su hermana Karina, Funes, Pedro y su madre salieron al balcón de la Casa Rosada para saludar a la gente que se encontraba en Plaza de Mayo.