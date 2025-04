Robertito Funes Ugarte se sumaría al gobierno de Javier Milei: el polémico cargo que ocuparía

"Banco absolutamente al presidente Milei, deseo que le vaya muy bien. Es un país muy difícil, no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras no, pero en su estilo creo que es lo que nos está ayudando a salir de este momento. Ahora todo lo que se especula alrededor del presidente no me compete a mi. Si a alguien se ocurrió tirar esa bomba, bombita, o ese chiste, para mi fue una novedad. Cómo puede ser que estén diciendo que soy vocero presidencial", dijo Robertito en el medio La Nación+.