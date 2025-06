La hermana de la instigadora del crimen del municipal denuncia persecución: "Es la quinta vez que me allanan"

Estos elementos fueron dados a conocer en la audiencia en la que se le formuló cargos por la instigación del crimen y por la instigación de un ataque armado al hijo de Javier Charpentier, pero aún así, la jueza Laura Barbé decidió dictarle a Contreras una prisión domiciliaria para que pueda cuidar a su hijo pequeño.

suyai contreras audiencia.jpg Gentileza La Voz del Neuquén

Como temía la fiscalía y los Charpentier, estas acusaciones no sirvieron para aplacar el ánimo vengativo de la mujer.

Así fue que a la semana siguiente, se comprobó que "desde esta prisión domiciliaria, realiza acciones donde llega a conocimiento de un familiar muy cercano de la fiscal del caso (Mayra Febrer) que estaba ofreciendo dinero, armas y un vehículo para atentar contra la vida de la fiscal", confió Liotard. Es por eso que se la acusó por el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria; y en razón del cargo, en grado de tentativa y en carácter de instigadora.

En uno de los audios presentados al juez Lisandro Borgonovo en la audiencia del miércoles pasado, Contreras señaló: "Yo no sé si a la fiscal le pagan los Champer (Charpentier) o qué. Porque un tiro a los Champer y se vuelve loca la fiscal. Yo prefiero hacer justicia por mano propia".

Luego, se queja de que la fiscalía la ignora: "Encima la fiscal no sabe ni donde yo vivo. La fiscal no me escucha, no me da bola, el juez tampoco. La fiscal, la Mayra Febrer, cuando a mí me detuvieron, vos no sabés cómo me miró, nunca me escuchó...", le cuenta a su interlocutor.

javier charpentier crimen plaza huincul.jpg La víctima del atroz crimen, Javier Charpentier.

En otro tramo de la grabación, afirmó: "Si yo no tengo un arma, no me defiendo, me matan. Yo prefiero meterme 15 años en cana y que estos hijos de puta no molesten más, ya no tienen piedad ni por las criaturas, ya me tienen re podrida. Yo prefiero, te digo la verdad, y que me perdone Dios y que me perdone mi hijo que es chiquito, yo prefiero estar en cana antes de seguir pasando todo esto que he pasado".

Por último, en una conversación con su hermano, manifestó: "Los fiscales y jueces van a tener que rendir cuentas en el infierno porque ellos no son nadie para condenar a la gente, que se pudran en el infierno, que se quemen”.

Su hermana denuncia un conflicto de larga data y "persecución"

A raíz de todo esto, Suyai Contreras quedó detenida en prisión preventiva en la U16 de Neuquén capital, penal que aloja mujeres procesadas y condenadas en la provincia. Y aunque no han trascendido nuevos conflictos, quien salió a defenderse y defender a la imputada de las acusaciones ante los medios de la comarca es una hermana de la acusada Suyai, Marité Contreras. La mujer es una de las nombradas en el marco de las escuchas telefónicas que permitieron formular cargos a la instigadora del crimen de Javier Charpentier por ese hecho y por su planificación para conseguir sicarios que maten a la fiscal Mayra Febrer.

En primer lugar, la mujer manifestó que su familia está "sufriendo persecución" de parte de la familia Charpentier y de la Justicia y aunque no negó tener contacto con su hermana Suyai, aseguró que se la "vincula con muchas cosas que no son verdad".

La cárcel de mujeres (U16) se encuentra cerca del aeropuerto provincial. La cárcel de mujeres (U16) se encuentra cerca del aeropuerto provincial.

"El día de ayer tuve un allanamiento por narcotráfico acá en mi casa. Es la quinta vez que vienen y me irrumpen", se quejó, haciendo referencia a una requisa ordenada en su domicilio esta semana. Afirmó que la Policía no encontró nada de interés, pero que la tienen marcada por los delitos que le atribuyen a su hermana y que la motivación fue "una denuncia falsa" de los Charpentier.

Reclamó que en esta última diligencia le "arrancaron" la puerta y lamentó que le costará mucho esfuerzo y trabajo diario para poder arreglarla.

Por otro lado, indicó que el conflicto de su familia con los Charpentier "viene de generaciones atrás", pero que se vio reavivado tras el crimen de Javier, el trabajador municipal asesinado en febrero de 2024.

"Yo empecé a sufrir agresiones, a mí me vienen tirotear en mi casa, yo voy a mi trabajo, me agreden... vos te juntas con esta familia y vos te tenés que defender", afirmó y relató algunos hechos que ocurrieron cuando era pequeña, que supuestamente incluyen una golpiza a su hermana Suyai cuando esta era adolescente (15 años atrás), de parte de uno de los Charpentier. También sostuvo que hicieron a su hermana perder un embarazo y afirmó que hay denuncias de los hechos.

"Suyai es mi hermana. La gente habla y la gente muy poco la conoce. Primero y principal, mi hermana no es drogadicta, ella no se droga, ella no toma, porque no toma, le pueden hacer análisis de lo que usted quiera. Y principalmente, es madre. Nosotros estamos sufriendo atentados contra la dignidad de la mujer de todos lados, porque nosotros somos las Contreras, somos ocho mujeres, somos todas mujeres. Sufrimos violencia de género de estas personas, porque estamos sufriendo, porque ellos son hombres, nos están atacando a nosotros", expresó.

Por último, sostuvo que tiene miedo de salir con sus hijos a la calle por las agresiones recientes sufridas. "Me han agarrado a tiros, me han tirado camiones encima, me han hecho persecuciones. A mi hija le quebraron el brazo, a mí me largaron puñaladas", denunció.

En una audiencia realizada el lunes de esta semana, un tribunal revisor confirmó la prisión preventiva para la instigadora del crimen.