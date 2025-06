Cayó la instigadora del crimen de Javier Charpentier y le dieron domiciliaria

Por otro lado, como ya se sabe, la familia Charpentier continuó sufriendo reiterados ataques con fines intimidatorios, incluso después del homicidio de Javier. Entre ellos, la casa del sobrino fue tiroteada semanas atrás; este hecho continúa bajo investigación.

javier charpentier.jpg

Sin embargo, apenas la semana pasada, puntualmente el pasado 4 de junio, uno de los hijos de Javier Charpentier también fue agredido en la calle. De milagro, no lograron herirlo.

Respecto de este suceso, la fiscal Febrer señaló que "alrededor de las 13:30 horas, en ocasión que la víctima A.J. Charpentier se encontraba caminando por calle Lago Traful metros antes de llegar a la intersección con calle René Favaloro, del barrio Altos del Sur de la localidad de Plaza Huincul, ocasión en que es interceptado por Suyai Contreras; por la pareja de Suyai, el señor Maximiliano Ariel Bustos; y el cuñado de Suyai Contreras, pareja de la hermana de Suyai".

Al respecto describió que estos "circulaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen Bora, de color gris, con polarizado de color negro, y bajo tales circunstancias, A.J. escucha y reconoce la voz de Suyai Contreras, con cuya familia mantiene un conflicto de larga data. En ese contexto, escucha que Suyai Contreras da la orden de que disparen".

"En ese contexto, quien conducía el rodado, detiene la marcha y efectúa múltiples disparos en contra de la humanidad de la víctima sin lograr herirlo, toda vez que el damnificado logra refugiarse en una construcción que se encontraba en el lugar", detalló.

Por este hecho, se la acusó también como instigadora del delito de abuso de arma.

El abogado querellante que representa a la familia Charpentier, Raúl Cavalli, adhirió a la acusación fiscal.

fiscal mayra febrer.jpg

Acusada y en prisión domiciliaria

Por estos dos hechos y teniendo en cuenta el riesgo de fuga y entorpecimiento aportando una serie de escuchas telefónicas, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que se le imponga a Contreras una prisión preventiva mientras se desarrolle la investigación.

Señalaron que la mujer debió ser declarada rebelde y capturada para ser llevada a audiencia, que se la investiga por haber protagonizado reiterados hechos de violencia con fines intimidatorios hacia los Charpentier y que además tiene vinculación con el ambiente de la droga en la región.

Relataron además que, como parte de las escuchas, hay constancia de que Contreras ha proferido amenazas no solo contra la familia sino también contra la fiscalía: "No quiero estar acá. Si a mí me cagan la vida, el agujero más chico se lo dejo en la panza" y "le voy a hacer una brujería a la fiscalía". También el hijo adolescente de Javier Charpentier, de apenas 14 años, ha recibido amenazas de muerte que hoy lo tienen sin ir a clases por su seguridad.

"¿Por qué solicitamos esta medida cautelar gravosa por el mismo plazo de investigación de cuatro meses? Porque, si un imputado tiene el coraje, la decisión y la capacidad para decir y hacer lo que realmente hacen, esto es amenazar con todo tipo de capacidad, armas, vehículos, movimientos, domicilios numerosos y en distintos lugares y efectivamente lo hacen, porque no me cabe duda que lo han llevado a cabo. Y tienen hasta el coraje, insisto, de prever, potenciar y planear lo que han hecho, hasta llegar a las personas integrantes del Ministerio Público Fiscal, vaya si debemos cautelar el proceso. El Estado no puede estar ausente de cautelar una cuestión de esa magnitud", reclamó Liotard.

fiscalia cutral co.jpg

El querellante Cavalli también apoyó la medida cautelar más gravosa, entendiendo que es necesaria y la única posible para hacer parar el calvario que pasa la familia del asesinado. La acusación sugirió que la mujer sea trasladada a la U16, donde podía quedar detenida con su hijo pequeño, el cual llevó a la audiencia.

Por su parte, la defensa particular de la mujer pidió la prisión domiciliaria, explicando que no hay nadie más que pueda cuidar del bebé de Contreras, dado que su pareja y padre del niño, Maximiliano Ariel Bustos quedó en prisión preventiva el día anterior tras ser imputado también por la balacera contra el hijo de Charpentier del pasado 4 de junio.

Finalmente, la jueza Laura Barbé tuvo por formulados los cargos, pero se inclinó por la postura de la defensa a la hora de imponer la prisión domiciliaria. Advirtió a la acusada, no obstante, que al primer incumplimiento se agravará la modalidad de detención.

maximiliano ariel bustos pareja suyai.jpg

En diálogo con LMNeuquén, el abogado Raúl Cavalli celebró que finalmente se haya podido acusar a la mujer a la que siempre se señaló por el homicidio del municipal, pero manifestó que el dictado de la domiciliaria no permite aún que los Charpentier se sientan seguros.

"Hay un riesgo muy fuerte, ya tiroteó a tres familiares, amenaza a la fiscalía; es una cosa insólita y tienen mucho temor. Parece que no la frena nadie", expresó.

El crimen de Javier Charpentier

El crimen del trabajador municipal tuvo lugar el 8 de febrero de 2024, poco antes de las 7 de la mañana, sobre calle Azucena Maizani, en inmediaciones del ingreso a los ex talleres de YPF y en cercanías de las oficinas de Tránsito Municipal.

El hecho que quedó demostrado es que, al momento que Charpentier cargaba su camión cisterna para iniciar su jornada laboral, Matías Emiliano Díaz lo esperaba a pie en la esquina del predio, desde donde le disparó. La víctima intentó alejarse en su camión, pero fue encerrado por Alberto Alejandro Pérez, que estaba en otro camión e impidió su escape, actuando como partícipe necesario.

Luego, el autor del hecho se subió al camión de su cómplice y juntos se dieron a la fuga. Por todo esto, ambos fueron condenados y sentenciados a 10 años y 8 meses de prisión.

Charpentier, de 48 años, se dedicaba al riego de espacios verdes y calles de la localidad. Su camión, que estaba en movimiento cuando le dispararon, terminó frenando al toparse con un portón. El autor disparó en 13 oportunidades, siendo 7 los proyectiles que alcanzaron a la víctima y que le causaron la muerte en el acto. Cuando el personal policial arribó al lugar, anoticiado sobre las detonaciones, se encontró con la víctima ya fallecida dentro del camión.