Sicarios para asesinar a una fiscal en Neuquén: escuchas y temibles amenazas de la instigadora

Estos elementos fueron dados a conocer en la audiencia en la que se le formuló cargos por la instigación del crimen y por la instigación de un ataque armado al hijo de Javier Charpentier, pero aún así, la jueza Laura Barbé decidió dictarle a Contreras una prisión domiciliaria para que pueda cuidar a su hijo pequeño.

profuga suyai

Como temía la fiscalía y los Charpentier, estas acusaciones no sirvieron para aplacar el ánimo vengativo de la mujer.

Así fue que esta semana, se comprobó que "desde esta prisión domiciliaria, realiza acciones donde llega a conocimiento de un familiar muy cercano de la fiscal del caso (Mayra Febrer) que estaba ofreciendo dinero, armas y un vehículo para atentar contra la vida de la fiscal", confió Liotard. Es por eso que, como ya había informado LMNeuquén, el miércoles se la acusó por el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria; y en razón del cargo, en grado de tentativa y en carácter de instigadora.

Sobre la mujer, el fiscal jefe también confió que se la investiga por microtráfico y que tiene causas incluso del fuero federal, ya que las investigaciones las manejaba esta Justicia hasta el 28 de febrero pasado. Indicó que se le ha allanado su domicilio en reiteradas ocasiones y no es simplemente "coraje" lo que tiene, sino "infraestructuras, capacidad operativa y logística" para concretar sus amenazas con facilidad. "Tiene la capacidad de poder hacer lo que dice", sostuvo Liotard.

fiscal jefe gaston liotard.jpg El fiscal jefe Gastón Liotard pidió que el hombre que golpeó a su mujer y luego intentó matar a dos policías siguiera con prisión preventiva.

Por último, hizo conocer que la fiscal Febrer y su familia están ahora con custodia policial y que a pesar del "nivel de violencia muy marcado" que caracteriza a la comarca petrolera, "jamás" un operador de la Justicia provincial había sido víctima de amenazas así. "Es inaudito en la provincia", concluyó el fiscal jefe.

A pesar de que la defensa volvió a insistir en la necesidad de la prisión domiciliaria para que la mujer cuide de su hijo que padece hipoacusia, el juez interviniente le dictó prisión preventiva por dos meses en la U16, el penal de mujeres en Neuquén capital. Su hijo quedaría al cuidado de una de sus abuelas.

Las temibles amenazas de la imputada

En uno de los audios presentados al juez Lisandro Borgonovo en la audiencia del miércoles, Contreras señaló: "Yo no sé si a la fiscal le pagan los Champer (Charpentier) o qué. Porque un tiro a los Champer y se vuelve loca la fiscal. Yo prefiero hacer justicia por mano propia".

Luego, se queja de que la fiscalía la ignora: "Encima la fiscal no sabe ni donde yo vivo. La fiscal no me escucha, no me da bola, el juez tampoco. La fiscal, la Mayra Febrer, cuando a mí me detuvieron, vos no sabés cómo me miró, nunca me escuchó...", le cuenta a su interlocutor.

En otro tramo de la grabación, afirmó: "Si yo no tengo un arma, no me defiendo, me matan. Yo prefiero meterme 15 años en cana y que estos hijos de puta no molesten más, ya no tienen piedad ni por las criaturas, ya me tienen re podrida. Yo prefiero, te digo la verdad, y que me perdone Dios y que me perdone mi hijo que es chiquito, yo prefiero estar en cana antes de seguir pasando todo esto que he pasado".

Por último, en una conversación con su hermano, manifestó: "Los fiscales y jueces van a tener que rendir cuentas en el infierno porque ellos no son nadie para condenar a la gente, que se pudran en el infierno, que se quemen”.