Rolando Figueroa sobre la caja jubilatoria: "El Gobierno nacional le debe muchísima plata a Neuquén"

Destacó que desde la Provincia “ estamos trabajando en muy buenos términos con el gobierno nacional para poder auditar este ‘quantum’ y poder compensarlo con bienes fundamentalmente”. Explicó que otras provincias lo compensaron con deudas que tenían con el gobierno nacional, pero recalcó que Neuquén no las tiene. “Nación siempre nos debe a los neuquinos”, expresó.

“Lo que estamos viendo es con qué bienes del gobierno nacional nos vamos a terminar quedando los neuquinos. Estamos esperando que terminen de auditar los números que estamos reclamándoles que nos paguen”, señaló.

El proyecto que pone en peligro la caja jubilatoria

Figueroa recordó que en el Congreso se presentó un proyecto “con la firma de uno de los diputados nacionales por Neuquén” que propone modificaciones al régimen jubilatorio. “Nos llamó mucho la atención la incorporación del traspaso de las cajas provinciales a la Nación”, afirmó y destacó que la caja provincial “ha logrado su equilibrio y se autofinancia”.

Sobre un eventual traspaso de la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), el gobernador enfatizó: “No nos pueden obligar desde ningún lado. Incluso se le ha puesto la oposición como correspondía dentro del Congreso de la Nación, buscando gente que pueda pensar de la misma manera que nosotros”.

“Tenemos una férrea defensa, una mirada política desde el gobierno provincial de que de ninguna manera vamos a permitir que nos modifiquen absolutamente nada la forma de vida que tenemos los neuquinos”, expresó y aseguró: “Sin lugar a dudas, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén forma parte importante dentro de la neuquinidad. No vamos a permitir que nadie venga por sobre nuestros derechos y nuestra construcción de ciudadanía”.

Desde hace semanas, el gobernador ha fortalecido el mensaje de rechazo a este proyecto. No obstante, aclaró que esta decisión no va a generar un conflicto con el gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei. "Pero esa mirada de construcción que se tiene respecto a algunas medidas que impactan en la vida que nosotros hemos elegido tener. En su momento también quisieron privatizar todas las empresas públicas, privatizar el EPEN, nosotros no los dejamos porque forma parte de nuestra forma de vida", destacó el mandatario sobre las empresas públicas neuquinas y el posible avance sobre de ellas de parte del Gobierno Nacional.

En ese sentido, Figueroa dijo que "tenemos que valorar cómo vivimos". "Porque la verdad que todas estas obras que recién estamos inaugurando y las obras que vemos en toda la ciudad y en toda la provincia, no se dan en otros lugares de la Argentina. Entonces, creemos que es muy importante nosotros defender lo nuestro. Y la manera que vamos a tener la oportunidad de defenderlo es en el Congreso de la Nación", afirmó y apuntó al apoyo que espera recibir de parte de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales de octubre, cuando se renueven bancas en el Senado y Diputados.