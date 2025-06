Barrio Melipal: circulaban en la camioneta y un incendio les destruyó el motor

incendio Los Bomberos acudieron rápidamente y apagaron el incendio desatado en el motor del auto.

Incendio fatal en barrio Bouquet Roldán y un pedido desesperado de la familia

El pasado viernes por la tarde se desató un feroz incendio en el interior de un departamento, ubicado en la planta superior de un inmueble de calles Planas y Palacios, donde fallecieron cuatro personas. En domicilio vivían dos primos, la pareja de uno de ellos y dos menores de edad, todos ellos de nacionalidad extranjera, según informó el comisario José Rivas de la División de Bomberos de la Policía a este medio.

Allí las llamas se llevaron la vida de Mariaglys Nathaly, de 24 años quien había llegado a Neuquén para buscar un mejor futuro junto a sus hijos, Elías, de 8 años, y Elian, de apenas dos meses, que también fallecieron. Su yerno logró sobrevivir y se encuentra internado. El otro joven que también vivía en la casa fue el cuarto fallecido.

A raíz de la tragedia, la familia que vive en Venezuela, contó cómo viven el desconsuelo de la pérdida. "Me acosté pensando en ella, no me podía dormir. Y casi a la medianoche mi hija menor me llamó y me comunicó que Mariaglys había muerto en un incendio junto a sus dos hijos", contó Manuel Arthuro, el padre de la joven a LMNeuquén, aún casi sin poder entender la realidad.

incendio pedido de ayuda venezonalo

El hombre dijo que su hija había logrado salir de Venezuela junto a su familia en búsqueda de una mejor vida y que hacía apenas 11 meses que vivía en Neuquén. "Ella era muy chistosa conmigo, siempre acostumbraba a llamarme a la madrugada, solo para charlar, para contarme cómo le estaba yendo y hablábamos bastante, después me iba a trabajar casi sin dormir", recordó.

El hombre, que se dedica a la soldadura en Caracas, soñaba con poder llegar a Neuquén para estar cerca de su hija y nietos. "Ella me decía que me vaya con ellos, lo estábamos tratando de armar, yo me iba a ir y ahora tengo que ir a buscar sus cuerpos", compartió con dolor.

"No se sabe qué desató el fuego y quiero ser cauteloso hasta que las autoridades me digan qué fue lo que pasó. Lo que ya me dijeron es que mientras dure la investigación no nos van a entregar el cuerpo de mi hija, pero que luego sí y junto a su madre queremos ir para buscarlo", relató. "Quiero pedir ayuda al gobernador, a las autoridades y también a la comunidad para poder conseguir los pasajes, aéreos o terrestres, y poder llegar a Neuquén para buscar el cuerpo de mi hija y traerlo a Venezuela", pidió con vehemencia.