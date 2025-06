Qué significa la señal de tránsito con un triángulo blanco con bordes rojos invertido

Señales de tránsito de prohibición

NO ADELANTAR.jpg La señal de tránsito de no adelantar es de prohibición.

Las señales de tránsito reglamentarias de prohibición en Argentina son aquellas que aluden a ciertos aspectos que no están permitidos a la hora de circular. Suelen presentar una silueta negra rodeada con un círculo rojo tachado. Las más comunes son: prohibido estacionar, contramano, no circular, no girar, no adelantar y no cambiar de carril, entre otras.

Señales de tránsito de restricción

MAX.jpg Es fundamental respetar la señal de velocidad máxima en la ruta.

Las señales de tránsito de restricción no prohíben sino que limitan ciertas situaciones de manejo. Algunas de las más comunes son: limitación de peso, limitación de altura, limitación de largo de vehículo, limitación de velocidad máxima, limitación de velocidad mínima. Generalmente estas señales son fáciles de identificar porque presentan una tipografía negra encerrada en un círculo rojo y, en algunos casos como el de velocidad mínima, se utiliza un fondo azul para diferenciarlas de las prohibiciones.

Señales de tránsito de prioridad

Las señales de prioridad cumplen la función de indicar qué vehículo tiene el derecho de paso en una determinada situación, o bien señalan una maniobra obligatoria que debe realizarse. Entre las más reconocidas se encuentran las señales de "Pare" y "Ceda el paso", fundamentales para organizar el tránsito en cruces y esquinas.

PARE .jpg La señal de tránsito pare, una de las más conocidas de Argentina

Por otro lado, las señales de fin de prescripción marcan el punto donde deja de tener efecto una restricción o indicación que había sido establecida previamente, como por ejemplo el final de una velocidad máxima o de una prohibición de adelantamiento.

Advertencia de máximo peligro

Dentro de la señalización vial, algunas señales destacan por su color rojo y se utilizan para advertir situaciones de peligro extremo. Estas suelen colocarse en zonas de alto riesgo, como curvas cerradas o tramos críticos del camino, y pueden complementarse con paneles preventivos ubicados al costado de la ruta para alertar con anticipación.

Por otra parte, existen señales diseñadas para anticipar la presencia de señales restrictivas, avisando al conductor que está próximo a una regulación importante, ya sea una prohibición, una indicación de prioridad o cualquier otra medida que afecte la circulación.

El significado la señal de tránsito con un triángulo blanco con bordes rojos invertido

La señal SP33 cumple una función clave en la seguridad vial: advierte sobre la proximidad de un cruce con potencial riesgo. Su diseño en forma de triángulo con borde rojo responde a un formato estandarizado que se utiliza para alertas de peligro, mientras que la flecha negra, orientada hacia arriba, señala el sentido en el que circula el vehículo.

Al encontrar esta señal, no es necesario detenerse por completo, pero sí es fundamental disminuir la velocidad, aumentar la atención y estar dispuesto a ceder el paso si la situación lo requiere.

PASO.png Es clave respetar la señal de tránsito SP33 para lograr una mayor seguridad vial.

Este tipo de señal no suele encontrarse en avenidas principales ni en zonas urbanas densamente transitadas, ya que en esos entornos es más común la presencia de semáforos, lomos de burro u otras señales que regulan el tránsito de forma más directa.

En cambio, y tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito, es habitual ver la SP33 en rutas rurales o caminos poco transitados, donde la infraestructura vial es más simple y los cruces pueden representar un riesgo mayor. En esos contextos, al verla, conviene estar especialmente atento, ya que podrían acercarse vehículos desde otras direcciones sin que haya elementos de control visibles.