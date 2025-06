¿Podrá Luis Caputo mantener el tipo de cambio despues de octubre?

Caputo tiene un criterio diferente respecto del otro déficit: el fiscal. Ese sí resultaría negativo para la economía porque obliga a emitir o tomar deuda. No obstante, el mercado se pregunta si es posible que Argentina pueda seguir indefinidamente con faltante de dólares.

En el primer trimestre, el balance de pagos de la Argentina con el exterior fue negativo por u$s5.200 millones, lo que constituyó un récord. Lo que no dice e l ministro es que ese rojo se cubre también con deuda.

ministerio economia nacion -VALIDA 1200- Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

En la consultora Inveqc se preguntan si se podrá aguantar así o si en octubre habrá que hacerle un “service” al modelo.

“El gobierno cree que sí: los dólares que aportarán Vaca Muerta y la minería, más la entrada de capitales vía cuenta financiera (CF), serán más que suficientes para financiar la demanda total de divisas. No hay ningún tipo de problema en mantener este tipo de cambio real”, señala la consultora que dirige el economista Esteban Domecq.

El informe señala que a pesar de ello “hay razones para poner en duda esa conclusión”. “En primer lugar, el salto exportador es una realidad, pero 1) falta para que se materialice el crecimiento importante, y 2) podría no ser suficiente”.

“En segunda instancia, si bien es de esperar que la Argentina retome el acceso a los mercados internacionales, la necesidad de dólares en los próximos años será muy alta, con lo cual el aluvión de capitales debería ser notable; no solo por lo que se demandará vía cuenta corriente sino también por cuenta financiera”.

La duda sobre sí puede mejorar el riesgo político

Invecq señala, por otro lado, que “una victoria en las elecciones de octubre (algo, hoy en día, muy probable) se traduciría en una baja del riesgo país, que le permitiría al Tesoro colocar deuda en el exterior, a una tasa razonable”. “¿Pero cuánto? -se pregunta la consultora- el riesgo político podría disiparse, pero los inversores también mirarán otro tema: las reservas del Banco Central”.

“Si bien su balance ha mejorado bastante, en gran medida se explica por los desembolsos de organismos internacionales”, añade el estudio.

La consultora sostiene en ese sentido que “si bien al equipo económico parecería no preocuparle el nivel de reservas ni de tipo de cambio real, esto no implica que no cambie la estrategia luego de octubre, sea por elección propia o como consecuencia de los movimientos del mercado”.

“Hoy en día, el gobierno prioriza consolidar el proceso de desinflación, y por ello prefiere no comprar divisas al interno de la banda, así como trata de mantener a raya al tipo de cambio oficial (vía intervención en futuros, desregulaciones para la inversión financiera de no residentes, etc.). Pero la realidad podría ser otra a fines de 2025”, advierte Invecq.