Otra periodista se suma a las denuncias por acoso tras el relato de Agustina Peñalva

Este jueves, la periodista Agustina Peñalva, integrante del canal C5N, denunció públicamente que sufre acoso por parte de un reconocido economista. Tras conocerse su relato, otra conocida comunicadora se animó a revelar una experiencia similar que también le tocó atravesar.

Soledad Larghi, periodista de América TV y A24, contó que fue víctima de acoso, una experiencia que hasta ahora había mantenido en privado. Aunque sus compañeros conocían la situación, en su momento decidió no hacerla pública debido a la incomodidad y el temor que le generó.

Durante una conversación con Pamela David en el programa Desayuno Americano, Larghi hizo referencia al caso de Peñalva y reconoció que se sintió identificada. Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí ”.

“Me dio un poco de miedo. Me impresionó mucho la situación. Fue muy incómodo para mi familia en general lo que pasó, porque venía como con una carga violenta y agresiva muy fuerte lo que esta persona me escribía”, contó.

El relato de la periodista

El hecho más grave ocurrió cuando Larghi se retiraba de Radio Belgrano, emisora en la que, en 2016, los sábados por la mañana conducía El sexto día junto a Débora Plager. Aquel día, la comunicadora se dirigió a su vehículo y un hombre se le puso enfrente.

“Le sonreí, ‘Hola, sí, ¿qué necesitás?’. Este hombre me mira y me dice: ‘Soledad, te vine a buscar’. Entonces, yo agarro y le digo: ‘No, te estás confundiendo’. Y cuando lo miro, ahí, lo miro con atención, este hombre estaba como temblando, le temblaba muchísimo la boca, me quedó grabada esta situación, y me dice: ‘Te vine a buscar, te dije que te venía a buscar y te vine a buscar’”, describió.

Movilizada por el temor que le causó la presencia del hombre, intentó disuadirlo para que se aleje. “Le dije: ‘Mirá que del otro lado del vidrio hay un montón de policías que te están mirando. Si yo grito, estos policías van a actuar’. Era todo mentira, no había ningún policía, era sábado, no había nadie en la radio, pero a mí se me ocurrió decirle eso”, contó.

El sujetó se corrió y le permitió ingresar al auto, Larghi recordó que se subió, hizo una cuadra y tuvo que frenar porque le temblaban las piernas. "Esa cara me quedó grabada, porque él me estaba mirando y estaba temblando y con eso de que ‘te vine a buscar, te dije que te venía a buscar...’. En ese momento me dice: ‘Soy Gastón’, y un apellido, Gastón B., digamos”, recordó.

Una vez en su casa, la periodista le contó a su pareja todo lo sucedido y decidieron consultar a la policía de delitos informáticos. Más tarde, conocieron que el acosador la había estado esperando durante seis horas. “Fueron a buscar las cámaras de la radio, vieron que esta persona estaba desde las cinco de la mañana esperándome en la radio. El programa iba de nueve a once de la mañana, o sea que desde las cinco me estaba esperando ahí, se lo veía perfectamente”, señaló.

El acoso había comenzado en redes

Al revisar los mensajes bloqueados en las redes sociales, descubrieron que el hombre se había intentado comunicar en múltiples ocasiones. “Aparecen un sinfín de mensajes, pero yo les digo quinientos mensajes. Quinientos mensajes de esta persona”, especificó.

En esa época, Larghi trabajaba en la mañana en América con Antonio Laje."Este hombre todos los días me ponía mensajes como diciendo: ‘Hola, buen día, mi amor. Me gusta el color que te pusiste. Está bien que respetes el color que a mí me gusta’. Al ratito me escribía otro mensaje, a los diez minutos: ‘No me gustó la consigna que dijiste. Entiendo que me estás mandando un mensaje’. Él interpretaba como que yo hablaba al aire y le estaba mandando mensajes a él“, indicó.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, el hombre tomó una postura más violenta y comenzaron las amenazas: "Ya te dije que no me gusta que no me contestes, te voy a ir a buscar, vamos a hablar de esto seriamente, para llegar a mensajes que eran espantosos. Siempre los mensajes terminaban con te voy a hacer esto, esto y esto. Era todo de contenido sexual. Hasta que sangres...”.

La periodista, especificó que recibía aproximadamente treinta mensajes diarios y olvidó la magnitud de las amenazas al bloquearlo, hasta que el hombre finalmente la buscó a la salida de la radio.

La policía logró detenerlo

Ante la gravedad de lo sucedido, durante dos semanas le asignaron custodia policial durante dos semanas. "Yo no quería saber nada porque me parecía muy incómodo tener una custodia policial. O sea, eran de civil, pero lo consideraron así. En ese momento me dijeron: ‘Mirá, una cosa es lo virtual, pero cuando se cruza la línea de lo virtual a lo real, esto es para tomar medidas’”, explicó.

Después de dos semanas del impactante hecho, el acosador volvió a amenazarla con buscarla en la radio. Afortunadamente, la custodia policial pudo detener al hombre en el lugar. “Esta persona le decía a la policía: ‘No, no, pero ella nunca me dijo que no’”, recordó Larghi.

Posteriormente, la justicia ordenó una restricción de contacto al detenido, pero a diferencia del caso de Peñalva, a Larghi no le brindaron un botón antipánico.