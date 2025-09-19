Delincuente conocido amenazó con matar a su ex y fue detenido: ella activó el botón antipánico

El grave hecho de violencia de género tuvo lugar el jueves por la tarde. Se le colocará una tobillera al agresor.

Un delincuente conocido por sus andanzas y vida de consumo en Centenario, fue protagonista de un nuevo hecho en las últimas horas, esta vez de violencia de género. El joven terminó demorado tras violar una medida judicial para acercarse a su ex pareja, a quien le pegó y amenazó con matar.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría 52, informó que todo ocurrió el jueves por la tarde, cuando la víctima llegaba a su domicilio en esa localidad y allí se encontró con su ex pareja, sobre quien ya pesaban medidas cautelares.

Es que a raíz de hechos de violencia de género previos, la Justicia había otorgado un botón antipánico a la mujer y ordenado la prohibición de acercamiento al hombre. Además, para su propia protección, la joven se mudó temporalmente a otra localidad, aunque en el último tiempo regresó a Centenario y el violento no dudó en volver a hostigarla al conocer esta situación.

Aguirre indicó que, siguiendo la denuncia de la víctima, el hombre le dijo que solo quería charlar, pero ante la negativa de la mujer, no se retiró, sino que su agresividad fue en escala. Comenzó haciéndole reproches sobre haberla visto con otra persona, la insultó y, blandiendo una botella de alcohol rota, le dijo "que la iba a matar y después se iba a matar él".

La joven actuó rápido y accionó el botón antipánico que llevaba encima, por lo que la Policía no tardó en arribar hasta el lugar, en inmediaciones de la Peatonal 14. El hombre no alcanzó a cumplir su promesa, pero sí le propinó una piña en el rostro a la víctima antes de darse a la fuga de la escena.

De inmediato, la joven fue trasladada al hospital local, mientras que, en simultáneo, el personal policial de la 52 inició un operativo cerrojo en busca del agresor tras escuchar la declaración de la mujer sobre lo ocurrido. Se irradiaron sus características a las demás unidades y pronto se lo pudo aprehender, a unas cuatro cuadras de distancia del lugar del hecho, en intersección de calles Panamá y República Argentina.

Quién es el agresor

Aunque inicialmente quedó demorado, finalmente la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales ordenó que se le otorgue la libertad supeditada, tras notificarlo de la causa iniciada en su contra. No obstante, el Juzgado de Familia interviniente tomó otra postura y ordenó que sea ubicado cuanto antes para colocarle la tobillera electrónica y así otorgar otra medida de protección a la víctima.

Afortunadamente, la joven atacada no sufrió lesiones graves.

Por otro lado, respecto del violento se pudo conocer que es un delincuente ya conocido en Centenario, vinculado a varios hechos y que cuenta con una condena previa por haber lesionado a una de sus hermanas. Se trata del mismo hombre que en mayo pasado le robó el celular a una familiar, a la cual hirió con un cuchillo tipo Tramontina. El joven tiene problemas de consumo.

El comisario Marcos Mazzone detalló a este medio en ese entonces que, al momento del ataque, en la casa estaban las tres mujeres, madre y dos hijas, quienes escucharon que golpearon la puerta hasta reventar la cerradura. Después de forzar el ingreso, desordenó la casa en busca de objetos de valor hasta que agarró unos zapatos de trabajo que estaban en uno de los cuartos. Su hermana de 24 años, con la intención de impedir el robo, cerró la puerta.

En tanto, la hermana menor del atacante, de 16 años, intercedió para que no pudiera salir, pero el hombre sacó un cuchillo tramontina y le cortó la mano derecha, ocasionándole un corte contundente. A causa del dolor, la menor quedó más vulnerable y el hombre aprovechó a robarle el teléfono celular que tenía en el bolsillo de la campera.

Con respecto al estado de salud de la menor de edad, indicó que fue la propia familia quien le hizo curaciones en la herida porque manifestó que no quería recibir atención médica profesional. "Fue una lesión menor, pero no deja de ser grave", advirtió Mazzone.

Además, el joven no es el único con vínculos delictivos en la familia, ya que otro de sus parientes participó en un intento de robo que tuvo un curioso "coprotagonista" que le ganó una amplia difusión: la mascota del delincuente hizo de "campana".