Ruta 237: murió un camionero tras un fuerte vuelco cerca de Piedra del Águila

Aún no se conoce la identidad de la víctima, al parecer único ocupante del vehículo protagonista del siniestro.

Una vez más, las rutas neuquinas se convirtieron en escenario de tragedia en las últimas horas. Un camionero que trasladaba alimentos murió en la Ruta 237 tras perder el control de su vehículo en cercanías de Piedra del Águila. Las autoridades ya intervienen e investigan el accidente fatal.

Según pudo saber LMNeuquén, el accidente tuvo lugar este viernes por la mañana y fue protagonizado por el conductor de un camión de carga. El hombre, cuya identidad y otros detalles se desconocen, trasladaba cajones de frutas y verduras y, por motivos que se investigan, perdió el control a la altura del kilómetro 1542 de la ruta nacional.

Aún trabajan en el lugar personal de Criminalística, Bomberos y Tránsito policial de Piedra del Águila, además de Gendarmería Nacional, por lo que se solicita circular con precaución por el sector.

Palabra oficial

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Raúl Levio, de Tránsito Piedra del Águila, confirmó la triste noticia. Indicó que el siniestro tuvo lugar pasadas las 8 y que, al arribar al lugar, el personal constató el hecho y que el conductor -único protagonista del siniestro- circulaba con dirección norte-sur y con destino final San Carlos de Bariloche, Río Negro. Transportaba la carga desde Neuquén capital.

Aún se desconocen los motivos que lo llevaron a perder el control del rodado y salirse de la calzada. Hasta ahora, los peritos accidentológicos pudieron determinar que el camión se salió de la ruta y hacia la banquina, tras lo cual cayó por un barranco, lo que resultó en el fallecimiento del chofer, un hombre de 33 años.

accidente fatal piedra del aguila (3)

Aunque no se brindó su identidad porque se intenta tomar comunicación con su familia, sí se indicó que el hombre tenía domicilio en Bariloche.

Camionero volcó en una curva peligrosa cerca de Andacollo

Días atrás, un camión que transportaba forrajes volcó en una curva peligrosa cerca de Andacollo en horas de la tarde. La zona del siniestro vial se ubica a menos de 2 km de la zona urbana y a unos metros antes del ingreso al camino que lleva al monumento de la Madre Patria, emblema característico de la localidad.

Según informó a LMNeuquén, el comisario Hernando Burgos, jefe de la Comisaría 30, el camión se habría quedado sin frenos, lo que provocó el despiste y posterior vuelco. Afortunadamente, el conductor logró salir por sus propios medios de la cabina, pero como medida de precaución fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica y descartar cualquier lesión.

CAMION VOLCADO EN ANDACOLLO

Además, el jefe policial referenció que un testigo que circulaba detrás del vehículo de gran porte declaró que vio al conductor haciendo maniobras desesperadas para intentar frenar, pero lamentablemente no logró controlar la velocidad y terminó volcando en la curva de la Ruta Provincial 43. El camión se despistó y cayó en un barranco de aproximadamente 40 a 50 metros de profundidad.

“El camión tenía como procedencia la ciudad de General Roca y transportaba todo tipo de forrajes. Aparentemente, se quedó sin frenos y no pudo controlarlo. Un automovilista que lo precedía detalló que lo observó haciendo maniobras como para poder frenarlo, pero llegando al ingreso de Andacollo y no lo pudo sostener más y despistó”, afirmó el comisario Burgos.

Añadió que “en el rodado circulaba un solo ocupante. El chofer, un hombre mayor, sufrió heridas aparentemente leves porque salió por sus propios medios del camión. Igual la ambulancia lo trasladó hasta el nosocomio local. En este momento está siendo atendido”.