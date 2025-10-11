Rolando Figueroa: "La elección está entre los que dicen, sálvese quien pueda y La Neuquinidad"

El gobernador sostuvo que la elección está polarizada y vaticinó una disputa electoral directa entre La Neuquinidad y La Libertad Avanza.

Rolando Figueroa habló de lo que está en juego el próximo 26 de octubre

Las elecciones legislativas que vienen en Neuquén están polarizadas entre La Libertad Avanza (LLA) y La Neuquinidad , consideró -este sábado- el gobernador, Rolando Figueroa , quien también estimó que es probable que quien gane no sólo logre ingresar dos senadores, sino también dos diputados nacionales. Según deslizó, las encuestas serias ubican arriba a La Neuquinidad .

Dentro de dos semanas, la provincia renovará los tres senadores e igual número de bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. “En esta polarización entre LLA y La Neuquinidad, tenemos que elegir qué es lo que queremos para la provincia ”, sostuvo el conductor de la coalición neuquina y agregó: “ Nosotros no ponemos palos en la rueda, no peleamos por pelear con el gobierno Nacional , peleamos y vamos a seguir peleando por Neuquén”.

“Entonces -reforzó- creo que el voto útil va a estar dirigido a qué legisladores queremos. Es decir, legisladores que respondan a la provincia o a espacios nacionales", indicó el mandatario.

El diseño de la nueva Argentina

Destacó que lo que se votará el 26 de octubre “es el diseño de la nueva Argentina, donde van a pasar cosas importantes”, como por ejemplo el debate de la nueva Ley de Coparticipación Federal, la que desde Provincia tildan como "indispensable" para clarificar los recursos que le corresponden.

“Nosotros tenemos una forma de vida que es la neuquinidad, tenemos una obra social propia, una caja jubilatoria propia, creemos en la universidad pública, creemos que hay que trabajar con las personas con discapacidad” y eso también es lo que hay que defender, ejemplificó Figueroa.

Figueroa y la coparticipación Rolando Figueroa en una reunión con militantes en San Martín de los Andes.

Tras destacar que la mejor campaña es una buena gestión, subrayó que las obras del modelo neuquino “no son electorales”, sino “producto de políticas de Estado que permitieron construir escuelas, también centros de salud y fortalecer la seguridad" a partir de un plan de eliminación de los gastos innecesarios del Estado y la administración transparente de los recursos, agregó.

“Creo que nosotros estamos invirtiendo poco en publicidad y lo que invertimos, lo invertimos bien; porque creo que la mejor campaña es una buena gestión”, reforzó.

El gobernador destacó que en La Neuquinidad no hubo designaciones a dedo, sino que se sometieron a un proceso de elección interna (no obstante, se presentó una sola lista).

"La casta la podemos buscar en otros partidos"

“Seleccionamos entre muchos partidos políticos que priorizamos a Neuquén a nuestros candidatos. Como ustedes saben, los senadores representan a la provincia y hemos puesto a dos ministros (Julieta Corroza y Juan Luis 'Pepé' Ousset) que han construido permanentemente este proyecto político de la neuquinidad conmigo desde hace más de 20 años; y en diputados que responden al ciudadano están personas que no han participado en política, es decir, que tampoco podemos decir que es la casta ni nada que se le parezca”.

En todo caso, “la casta la podemos buscar en otros partidos políticos, pero acá están Karina Maureira y Joaquín Perren, una comunicadora muy importante y un miembro que es importantísimo para el CONICET”.

SFP Presentan candidatos Neuquinidad politica (67) Sebastián Fariña Petersen

“Yo estoy enfocado en que los neuquinos vivan cada vez mejor”, sostuvo Figueroa y destacó que la del 26 no es simplemente una elección más, debido a que quien gane deberán defender a la provincia y “los que defienden a Neuquén sin lugar a dudas son los candidatos de la Neuquinidad”.

“¿Qué es lo que vemos?”, preguntó. Y respondió: “Que la elección está entre los que dicen, sálvese quien pueda y La Neuquinidad”; y agregó que "los candidatos de La Neuquinidad son los que defienden el modelo de desarrollo que, entre otras cosas, se traduce en obras, becas estudiantiles y trabajo para los neuquinos".