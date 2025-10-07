Los ingresos propios siguen sosteniendo la economía del gobierno de Rolando Figueroa

Es lo que surge por regalías y recaudación de impuestos locales. Los fondos nacionales, en caída libre.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo ingresos por un total de 502.379 millones de pesos en septiembre, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Todo esto dio una suba real (contrastando la inflación, estimada en 2,3) del 7,4% por ciento (41,8% nominal), en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

El resultado económico del mes indicó que lo percibido por las tres fuentes de recursos fue de unos 15 mil millones de pesos por encima de lo recaudado en agosto, pero con un menor crecimiento si se toma en cuenta el comparativo interanual.

Los datos, que surgen de lo publicado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 251.903 millones de pesos, lo que implica un aumento 19,6 por ciento (nominal) con relación a septiembre del año pasado. Las de petróleo dejaron $ 174.441 millones (+24,3%), mientras que las de gas totalizaron $73.993 millones (+11,9%).

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia.jpg Claudio Espinoza

Los recursos propios, provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), fueron en millones de pesos y en porcentaje la segunda fuente de ingresos que más creció. Se ubicaron en 168.082 millones de pesos, con una variación positiva real del 2%, en comparación con igual período del año pasado (septiembre 2024).

Nación manda cada vez menos plata

A su vez, los fondos que envía el gobierno nacional cayeron 10,9 por ciento. Por coparticipación se le giraron a Neuquén 66.111 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $16.283 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas no paran de crecer y ya representan desde agosto el 50 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (34%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional que van en caída libre y que solo significan el 17 por ciento del total de recursos que percibe la provincia.

Esto último es parte de la discusión que Neuquén mantiene con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables en el país.

ROLANDO FIGUEROA- JAVIER MILEI.jpg

Pelea

El leve incremento a nivel interanual de las transferencias de parte de la administración del presidente Javier Milei registradas en junio, julio y agosto no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de fondos, a los que se sumó la baja registrada ahora en septiembre.

Además, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado a mitad de este año, consigna que Neuquén es la segunda jurisdicción más perjudicada en la distribución de fondos coparticipables. En el comparativo, de cada 100 pesos que aporta a este sistema de reparto recibe 51. A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación solo el 1,7 por ciento.

Esta distorsión es uno de los argumentos que el gobierno provincial expuso para solicitar una revisión de este esquema y abrir la discusión de una nueva ley en el Congreso Nacional.