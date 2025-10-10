Elecciones 2025: Corroza llamó a "custodiar lo que tanto nos costó conseguir en la Provincia"

La candidata a senadora de La Neuquinidad aseguró que está lista para representar a los neuquinos y remarcó la importancia de gobernar con autonomía.

De cara a las próximas elecciones 2025, la candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza remarcó la importancia de gobernar con autonomía, protegiendo los intereses de la provincia y el modelo neuquino con "justicia social y equidad territorial", en el Congreso.

A pocas semanas del 26 de octubre, la actual ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza se refirió a las elecciones y aseguró está preparada para llegar al Congreso de la Nación y “ custodiar lo que tanto nos costó", pero "no a nosotros, sino a todos los neuquinos", aclaró. En ese sentido, destacó la autonomía provincial de Neuquén y atribuyó este factor a estar gobernada por un partido que tiene como únicos limitantes, los límites de la provincia y cuyo objetivo principal radica en la defensa innegociable de los intereses de los vecinos.

La candidata— que comparte boleta con Juan Luis “Pepé” Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren —, comenzó a trabajar con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, hace más de 20 años. Durante ese tiempo, se dedicó de lleno al trabajo con impacto social, lo que la llevó a recorrer a fondo el territorio provincial. En ese camino pudo observar de primera mano, las distintas realidades que se vive en cada localidad y conocer las verdaderas necesidades que tienen sus pobladores.

Según Corroza, está claro el rumbo que debe tomar Neuquén y se trata de aquel que llevan planificando junto a Figueroa hace más de dos décadas y que pudieron empezar a implementar desde 2023.

Destacó la gestión provincial

La candidata, afirmó que “Neuquén se está transformando”, e hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan reconocer la gestión del gobierno de la provincia. Especialmente, destacó el último año y diez meses, en los que se trabajó en lograr revertir la emergencia sanitaria, comenzar a realizar obras que estaban paralizadas o invertir en infraestructura, rutas y servicios para mejorar la calidad de vida de la población.

julieta corroza senadora la neuquinidad De cara a las Elecciones 2025, la candidata destacó la gestión de Figueroa.

Además, remarcó las mejoras en materia educativa, como la construcción de más de 60 mil metros cuadrados de escuelas técnicas y la erradicación de las aulas trailers. En la misma línea, hizo una mención especial a la medida implementada por el gobernador a del gobernador de poner en funcionamiento el programa de becas Gregorio Álvarez, gracias al cual más de 20 mil estudiantes neuquinos, de todos los niveles, pueden seguir estudiando.

“Muchos de los becados nos contaban que eran la primera generación de sus familias que tenían acceso a estudiar después del secundario. Eso realmente para nosotros es justicia social. Eso también para nosotros es libertad. Porque en esta libertad del 'sálvese quien pueda', que pregonan desde Nación, uno también tiene que tener en cuenta cuáles son los puntos de partida de cada uno", apuntó y agregó que "no es lo mismo nacer en un hogar de bajos recursos que nacer en un hogar donde tal vez tu papá o tu mamá te puedan bancar la carrera universitaria”.