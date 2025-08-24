Comienza la inscripción a las becas Gregorio Álvarez para estudiantes de formación profesional

Estudiantes de la provincia podrán acceder a este beneficio económico. Cuándo podrás inscribirte, cuáles son los requisitos y el monto a percibir. Los detalles.

Estudiantes activos en los Centros de Formación Profesional ( CFP ) de toda la provincia podrán inscribirse al programa provincial de becas Gregorio Álvarez . Las postulaciones estarán disponibles durante el resto del año a través del sitio oficial a partir de este lunes 25.

Este ciclo está dirigido a quienes cursan cualquiera de los 98 trayectos formativos ofrecidos por los CFP, que incluyen áreas como construcción, estética, gastronomía, hotelería, mecánica, turismo, carpintería, y auxiliares de distintos servicios.

"Estas becas consisten en dos pagos de 400.000 pesos ; uno al momento de inscripción y acreditando que son estudiantes activos del curso de formación profesional; y el segundo se abonará cuando el becario cargue a la plataforma la constancia de finalización del mismo", explicó Amalín Temi, responsable del área.

becas gregorio alvarez.jpg

Los requisitos con los que deberán contar los estudiantes para acceder a esta beca

Las condiciones para estudiantes que necesiten este beneficio económico, incluyen ser argentino o nacionalizado, acreditar al menos los últimos 5 años de residencia en la provincia, tener entre 18 y 35 años de edad y cursar en un CFP. Además, deberá integrar un hogar cuyo ingreso mensual resulte igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de julio; en el caso de convivir con más de tres miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de julio de este año.

"Cualquier estudiante que sea alumno regular de Formación Profesional, y cumpla con los requerimientos puede anotarse para recibir la beca; una vez que cargan la documentación en la plataforma, comenzamos con la evaluación de esa información", dijo Temi.

Nuevas inscripciones para las Becas Gregorio Álvarez (2).jpg

Por otro lado, al momento de la inscripción online, los aspirantes deberán adjuntar:

DNI.

Constancia de alumno regular.

Título secundario completo.

Documentación que acredite los ingresos mensuales del grupo conviviente (recibos de sueldo o declaración jurada ante juez/a de paz).

Para quienes no tengan recibo de sueldo, se requiere la negativa de ANSES y una declaración jurada, igualmente firmada ante juez/a de paz, que detalle la forma de sustento familiar

Quién es el funcionario provincial que donará su sueldo al plan de becas Gregorio Álvarez

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó el pasado viernes que Guillermo Koenig donará su sueldo en el directorio de YPF al plan de becas provincial Gregorio Álvarez. Destacó el compromiso del funcionario y aseguró que es “una persona dedicada, que pudo llevar adelante este programa”.

Figueroa mencionó que “ahora asumió como director de YPF y dona su sueldo para las becas” y destacó su compromiso: “Me enorgullece mucho tenerte como funcionario, Guillermo. La verdad que te agradezco mucho todo lo que ponés”.

Sin dudas, un ejemplo que otros podrían copiar. Después de todo, en esencia, ser funcionario público significa servir al Estado y a la ciudadanía. La donación del salario, aunque no es una práctica común o exigida, en cuyo caso cambiaría radicalmente el paradigma y la política argentina, se puede interpretar como un acto de profundo compromiso social.